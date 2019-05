Trực tiếp: Chuẩn bị lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

10h05: Đoàn Bộ Thông tin - Truyền thông do Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng dẫn đầu vào viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

9h02: Đoàn Campuchia do Thủ tướng Hun Sen dẫn đầu tới viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ảnh: Lê Anh Dũng/VietNamNet.

Đoàn Đảng ủy Công an TƯ do Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an làm trưởng đoàn.