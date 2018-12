Trốn khỏi trại giam, siêu trộm hơn 10 lần đột nhập nhà dân

Sau hơn 1 tháng lẩn trốn, ngày 14.12, "siêu trộm" Trần Văn Trịnh đã bị Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) bắt tại vùng giáp ranh giữa địa phận tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận.

Sáng 14.12, thượng tá Lê Thái - Trưởng Công an huyện Đức Trọng cho biết, lúc 4h sáng cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được đối tượng Trần Văn Trịnh, người đã trốn khỏi Trại giam Đại Bình (thuộc cục C10, Bộ Công an, đóng tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) vào ngày 12.11.

Thượng tá Lê Thái cho biết, trước khi bị bắt hơn 1 tháng, Trần Văn Trịnh đã về địa bàn huyện Đức Trọng và thực hiện hơn 10 vụ đột nhập vào nhà dân, đục phá két sắt trộm cắp tài sản tại các xã Liên Hiệp, Tân Hội và Tân Thành.

Đối tượng Trần Văn Trịnh tại cơ quan điều tra.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng đã chỉ đạo lực lượng phối hợp với Công an Trại giam Đại Bình triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiến hành truy bắt.

Sau khi phát hiện đối tượng, suốt đêm 13 và rạng sáng 14.12, hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an đã được điều động vào việc truy bắt Trần Văn Trịnh. Đến 4h sáng cùng ngày đối tượng đã bị bắt tại vùng giáp ranh giữa địa phận tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận.

Khám xét người đối tượng, lực lượng công an còn thu giữ 180 triệu đồng và một sợi dây chuyền vàng.

Được biết, sau khi trốn khỏi trại giam, Trịnh đã tiếp tục thực hiện các vụ đột nhập khác gây hoang mang dư luận.

Trước đó, Dân Việt đã thông tin đối tượng này trốn khỏi Trại giam Đại Bình khi đang chấp hành án 15 năm tù về tội Trộm cắp và Hủy hoại tài sản. Từ tháng 11.2014 đến tháng 9.2016, Trịnh đã đột nhập vào nhà người dân trên địa bàn các huyện Di Linh, Đức Trọng, Lâm Hà và Đơn Dương đục phá 62 két sắt lấy trộm tài sản với tổng giá trị hơn 2,3 tỷ đồng.