Trẻ sơ sinh bị đi ngoài sau khi uống sữa Abbott Similac mua ở Kidplaza

Theo phản ánh của chị T.T.K.D (trú tại Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội), con chị uống sữa Similac bị đau bụng đi ngoài lỏng phân.

Chị cho biết ngày 2/1/2022, chồng chị mua 2 hộp sữa Similac dành cho trẻ từ 0-6 tháng tuổi của công ty Abbott tại cửa hàng Kidsplaza (chung cư HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội) với giá 559 nghìn đồng/hộp. Đêm 2/1, chị mở hộp sữa và pha cho con (là cháu K. 28 ngày tuổi) uống (khoảng 80ml sữa). Trong quá trình uống cháu có dùng lưỡi đẩy bình sữa ra, chị D. nếm thử sữa thì thấy có mùi tanh rất khó chịu.



Sau khi uống sữa Abbott Similac mua ở Kidplaza, bé K. (28 ngày tuổi) bị đi ngoài lỏng phân.

Sữa Similac có mùi tanh, trẻ uống bị đi ngoài

Chị D. chia sẻ, do cháu K. là con đầu lòng nên chị không có nhiều kinh nghiệm về sữa và nuôi con. Chị lên mạng tìm hiểu và hỏi một số người bạn thì họ cho biết sữa có thể có mùi tanh do chứa các chất như sắt, tảo biển, tinh dầu cá… do vậy, chị vẫn đinh ninh mùi tanh là do thành phần của sữa và tiếp tục cho con uống.

Tuy nhiên, đến ngày 3/1, cháu K. có biểu hiện quấy khóc, ngủ không sâu giấc, thường xuyên giật mình đi ngoài phân lỏng hơn bình thường. Chị D. vẫn nghĩ đó là hiện tượng bình thường của trẻ nhỏ.

"Đến ngày 4/1, con khóc to hơn và có khi là khóc thét như thể đang la hét hoặc đau đớn, khóc nhiều hơn vào cuối buổi chiều hoặc buổi tối, khóc dai dẳng mẹ không thể dỗ dành như bình thường. Nhiều lúc cháu có biểu hiện vặn mình, mặt nhăn nhó đỏ ửng, bụng cứng, nắm chặt tay, cong lưng, ưỡn người, có khi giơ cả hai chân lên, đánh rắm… đỉnh điểm là con bị đi ngoài lỏng phân, có nước" - chị D. kể.

Quá hoảng sợ, chị D. lập tức dừng ngay việc cho con uống sữa Similac.

Ngày 5/1, chồng chị D. mang hộp sữa còn lại (chưa mở hộp) đến Kidsplaza để đổi và có trao đổi với nhân viên của cửa hàng về việc sữa Similac có mùi tanh. Tuy nhiên nhân viên giải thích, đó là do thành phần nên sữa sẽ có mùi hơi tanh.

Tin tưởng giải thích của nhân viên Kidsplaza, chị D. tiếp tục cho con sử dụng dòng sữa Similac nhưng thuộc mẫu mới và lô khác với 2 hộp sữa cũ mua trước đó.

Khi mở hộp kiểm tra và pha thử, anh T. (chồng chị D.) thấy sữa không có mùi tanh như hộp sữa trước, ngày 8/1, chồng chị điện cho Kidsplaza và công ty Abbott thông báo sự việc, phản ánh về nghi vấn hộp sữa có mùi tanh là hàng giả, hàng nhái hoặc hàng kém chất lượng, sản phẩm bị lỗi và đề nghị công ty xác minh, làm rõ và có câu trả lời cho khách hàng.

Kidsplaza “đá bóng trách nhiệm” sang hãng sữa. Đại diện hãng Abbott liên lạc và hẹn ngày 10/1, sẽ sang làm việc với gia đình.

Từ ngày 5-10/1, chị D. vẫn tiếp tục cho con dùng sữa Similac. Sau khi dừng không dùng hộp sữa có mùi tanh thì con đã dừng việc đi ngoài ra nước. Tuy nhiên, những ngày qua con vẫn có biểu hiện quấy khóc, gồng mình, mặt nhăn nhó đỏ ửng, hay cong lưng, ưỡn người… đặc biệt hay rặn lúc đi vệ sinh. Nghi ngờ con có biểu hiện bị táo bón, ngày 11/1, chị D. quyết định dừng hẳn việc cho con uống sữa Similac để chuyển sang hãng sữa khác của Nhật.

Chị cho biết, qua tìm hiểu trên các diễn đàn về nuôi con thì cũng thấy nhiều bố mẹ phản ánh việc dùng sữa Similac bị táo bón.

Abbott thừa nhận sữa hỏng nhưng né trách nhiệm

Chồng chị D. cho biết thêm, ngày 10/1, một nữ nhân viên đại diện hãng Abbott có tới làm việc. Người này trực tiếp mang nước, cốc đến để kiểm nghiệm chất lượng sữa. Quá trình kiểm tra, đại diện của Abbott khẳng định lon sữa Similac HMO số 1 - 900g là hàng chính hãng của công ty. Vỏ lon sữa bình thường, không bị móp méo, không bị biến dạng do tác động vật lý hay lý do nào khác. Hộp sữa mang số lô 1148315 (sản xuất 31/3/2021, Hạn sử dụng 21/3/2023 - đóng lon lúc 10:02:22). Hộp sữa bị hỏng, mất mùi thơm đặc trưng, màu vàng sậm hơn, sữa có mùi tanh nồng.

Nguyên nhân công ty đưa ra là do quá trình bảo quản, vận chuyển.

Đại diện của Abbott khẳng định lon sữa Similac HMO số 1 - 900g là hàng chính hãng của công ty, vỏ lon sữa bình thường, nhưng sữa bị hỏng, có mùi tanh nồng.

Theo anh T., nhân viên có giải thích như sau: “Có thể trong quá trình vận chuyển các hộp xếp chồng lên nhau, bị áp lực dẫn đến hỏng hộp sữa. Hoặc trong quá trình bày bán, hộp sữa để ở nơi có quá nhiều ánh sáng, có ánh nắng mặt trời chiếu vào cũng làm hỏng sữa.”

Anh T. bức xúc: "Sữa được bày bán trong siêu thị, điều hòa mở 24/24 mà nhân viên Abbott viện lý do sữa hỏng do để nơi ánh nắng mặt trời chiếu vào là ngụy biện, xảo trá, cố tính thoái thác trách nhiệm".

Cửa hàng Kidsplaza (chung cư HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội)

"Sau khi đại diện hãng pha sữa, kiểm tra và kết luận mùi tanh nồng là do sữa bị hỏng tôi vô cùng hoang mang, lo lắng cho sức khỏe của con mình. Cháu mới 28 ngày tuổi, sức đề kháng còn rất kém trong khi đã uống hộp sữa hỏng hơn 2 ngày và bị đau bụng, hiện có dấu hiệu bị táo bón, hậu môn mẩn đỏ" - anh T. lo lắng.

Tại buổi làm việc với đại diện hãng, anh T. yêu cầu Abbott kiểm tra lại toàn bộ số lô sữa về quy trình, chất lượng đóng hộp, nắp hộp, vỏ lon và những vấn đề liên quan đến việc bảo quản chất lượng sữa có xảy ra lỗi không? lô sữa đó có bị lỗi không? chất lượng có đảm bảo?...

Nếu lỗi, hãng phải thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời thu hồi sản phẩm, xin lỗi và bồi thường tổn thất về sức khỏe, tinh thần và niềm tin cho khách hàng.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.