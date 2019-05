Tranh luận nảy lửa của ĐBQH chuyện lãnh đạo “sống như chúa tể rừng xanh”

Tại phiên thảo luận kinh tế xã hội chiều 30/5, Phó trưởng ban Dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng nêu tồn tại về công tác cán bộ như việc cán bộ công chức, nhất là cán bộ - lãnh đạo cao cấp, mà không khiêm tốn, gương mẫu, sống như thái tử, hoàng tử, như chúa rừng xanh, như tuần phủ, tri phủ, chánh tổng, đi nước ngoài ăn chơi bằng tiền ngân sách.



Tuy nhiên, ngay sau đó, Giám đốc Công an Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu lại giơ biển tranh luận dẫn đến nóng diễn đàn Quốc hội. Trước đó, tại kỳ họp thứ 6, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu và Lưu Bình Nhưỡng từng có cuộc tranh luận tranh luận nảy lửa “không hồi kết” về “sai phạm khủng khiếp” của lực lượng công an.

Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu và Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng.

Cán bộ lãnh đạo cao cấp sống như thái tử, chúa tể rừng xanh

Tại phiên thảo luận kinh tế xã hội chiều 30/5, Phó trưởng ban Dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng nêu tồn tại về công tác cán bộ và cho rằng, các tồn tại, hạn chế đều tập trung ở công tác cán bộ và trong báo cáo của Chính phủ đã đánh giá vấn đề này.

Ông đồng tình với vấn đề Chính phủ đặt ra khi khẳng định kỷ luật, kỷ cương, thực thi công vụ ở một số cơ quan chưa nghiêm và cho rằng: “Việc đánh giá cán bộ như thế này rất trúng". Tuy nhiên, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, đánh giá về công tác cán bộ của Chính phủ cần phải sâu hơn.

Ông Nhưỡng đặt hàng loạt câu hỏi: Vì sao ma túy tràn lan, số lượng lên đến hàng tấn?. Vì sao cử tri, nhân dân không yên tâm, không nguôi bức xúc và yên tâm về thi cử, không nguôi bức xúc với việc các quyết định, kết luận, phát biểu một số cơ quan, đơn vị, cách xử sự của cán bộ chúng ta?. Vì sao người dân thể hiện thái độ gay gắt với ông Bộ trưởng này, ông quan tỉnh, quan huyện kia?

Sau đó, ông Nhưỡng cho rằng, đó là do họ không còn niềm tin với những người được gán mác cán bộ, công chức.

“Cán bộ công chức, nhất là lãnh đạo cao cấp mà thiếu gương mẫu, sống như thái tử, hoàng tử, sống như chúa tể rừng xanh, có người lợi dụng chức vụ quyền hạn để vun vén, sống xa hoa, đi nước ngoài ăn chơi bằng tiền ngân sách... thì thử hỏi làm sao cử tri và nhân dân có thể yêu mến, kính trọng”, ông Nhưỡng nói.

Chia sẻ với Thủ tướng, một số Bộ trưởng, trưởng ngành và lãnh đạo một số địa phương hết lòng với công việc, lo lắng, tự đặt ra áp lực cho bản thân và cơ quan đơn vị để phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, tuy nhiên, ông Nhưỡng cũng nói rằng: “Tôi cũng rất chia sẻ với bức xúc người dân, doanh nghiệp, cũng như cán bộ công chức có lương tâm, trách nhiệm vì họ bị một số cơ quan cán bộ công chức hành lên hành xuống, gây khó khăn, tìm cách tiêu diệt để phục vụ nhóm lợi ích. Tình trạng trên bảo dưới không nghe còn rất nhiều. Những gì tôi chuyển đến Thủ tướng, các cơ quan hữu trách chiếm một số lượng rất nhỏ trong số những đơn thư cử tri, nhân dân bức xúc gửi đến.

Đề cập vấn đề, gần đây người dân lo ngại nhiều về nạn bạo lực, xâm hại học sinh, gian lận thi cử, tăng giá điện, ông Nhưỡng nói: “Có Bộ trưởng nghiêm túc xử lý vấn đề đại biểu đề nghị, ngược lại một số rất hình thức, qua loa. Với đại biểu của trên 90 triệu dân còn như vậy thì với người dân thấp cổ bé họng còn biết trông cậy vào đâu. Vô vàn vụ việc mà liếc qua thấy bất cập trong giải quyết, nguyên nhân chính là do cán bộ thiếu lương tâm, trách nhiệm, thiếu liêm chính gây ra”, ông Nhưỡng bức xúc.

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng bày tỏ mong muốn Chính phủ rà soát lại đội ngũ cán bộ, sắp xếp lại tổ chức bộ máy trên cơ sở chọn người tài, cương quyết xử lý, loại bỏ cán bộ tham nhũng, chạy chức chạy quyền, ngăn chặn người thiếu năng lực, phẩm chất vào bộ máy để làm khổ dân, khổ nước.

Với cán bộ, công chức sai phạm, không được nhân dân tín nhiệm, ông Nhưỡng cho rằng nên “tự xử” bằng cách từ chức để gỡ lại một chút danh dự, không nên tham quyền cố vị khi người dân không tôn trọng nữa.

“Nói điều này tôi biét rất đụng chạm, nhưng vì lương tâm và trách nhiệm đại biểu Quốc hội, tôi xin chấp nhận rủi ro này”, ông Nhưỡng kết thúc bài phát biểu.

Có bao nhiêu quan chức đi ăn chơi phè phỡn nước ngoài?

Sau khi Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng phát biểu, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã giơ biển tranh luận.

“Khi tôi giơ biển tranh luận, tôi mong Quốc hội và cử tri thông cảm vì sao tôi hay tranh luận với anh Lưu Bình Nhưỡng”, ông Cầu nói và cho biết, ông tôn trọng phát biểu của đại biểu, nhưng trên diễn đàn Quốc hội, nếu ông không nói lại thì cử tri sẽ hiểu sai.

“Tôi thấy nhiều đại biểu cười, nhưng tôi không đồng tình với quan điểm của đại biểu Nhưỡng. Tôi không cố súy cho bất cứ ai sai phạm hết. Đảng, Nhà nước xử lý rất nghiêm minh và cử tri rất nghiêm túc trong vấn đề xử lý. Tuy nhiên, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nói một cách rất chung, không có gì cụ thể cả và tôi xin hỏi một câu thôi: Hiện nay, có bao nhiêu quan chức đi ăn chơi phè phỡn nước ngoài như quan lại ngày xưa?”, ông Cầu nói và đề nghị đại biểu Nhưỡng nói rõ cho Quốc hội biết.

“Quốc hội sẽ sẵn sàng xử lý và Đảng, Nhà nước sẵn sàng xử lý những người cán bộ như vậy. Nếu không chúng ta cứ nghĩ đất nước có màu tối. Tôi thấy không đồng tình", đại biểu Nguyễn Hữu Cầu nói.