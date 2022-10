Trang Nemo livesttream đánh người bị khởi tố, hậu quả từ nghiện mạng xã hội

Hotgirl livestream Trang Nemo đánh người: Sau khi nghiên cứu hồ sơ, xét thấy cần làm rõ một số nội dung nên TAND quận 1 (TP.HCM) đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án “gây rối trật tự công cộng” đối với bị can Nguyễn Xuân Hương Trang (30 tuổi, hotgirl livestream Trang Nemo, ngụ TP.HCM) và 4 đồng phạm. Hiện cả 5 bị này đều được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo truy tố, Nguyễn Xuân Hương Trang là chủ cửa hàng “Trang Nemo” trên đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Do mâu thuẫn trong việc kinh doanh bán hàng online, Trang Nemo cho rằng, Trần My (một người cũng khá nổi tiếng, gây ấn tượng qua các video livestream bán hàng trên mạng) sử dụng hình ảnh từ các trang mạng của Trang Nemo để đăng tải livestream bán sản phẩm giảm cân y hệt nhưng giá rẻ bất ngờ. Khi đối thủ đến xin lỗi mình vì mâu thuẫn giữa 2 bên, Trang Nemo cùng nhân viên lao vào đánh người, gây thương tích. Chồng vừa hành hung vợ mang thai vừa livestream: Ngày 1/10, chị L.N.N.Y. (SN 2001) và anh N.M.Nh. (SN 1995, trú tại tổ 9, khu 2, phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) có xảy ra cãi vã, lời qua tiếng lại. Sau đó, người chồng đã dùng tay đánh liên tiếp vào mặt, vào đầu và dùng chân đạp vào mặt vợ khiến chị Y. chảy máu mũi. Tiếp đó, anh Nh. dùng điện thoại di động quay video đăng lên mạng xã hội Facebook. Nguyên nhân do anh Nh. nói chị Y. đưa tiền đi ăn cưới một người bạn của anh Nh. nhưng chị Y. không đưa tiền nên người chồng đã "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với người vợ mang thai. Tại Công an phường Cửa Ông, anh Nh. đã thừa nhận việc đánh, xâm hại sức khỏe chị Y. và đăng tải trên mạng xã hội. Hiện, vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cẩm Phả, Công an phường Cửa Ông giải quyết theo trình tự pháp luật. Ngày 15/4 vừa qua, Đặng Như Quỳnh, người có lượng lớn người theo dõi bị khởi tố vì các bài viết trên Facebook hàm ý về một số cá nhân đại diện các công ty đang niêm yết trên sàn chứng khoán sắp bị xử lý hình sự; gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chứng khoán, làm thiệt hại về kinh tế, uy tín của tổ chức, cá nhân và nhà đầu tư. Ngày 24/3, bị can Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam tại Bình Dương) bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố và bắt tạm giam về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Theo Công an TP.HCM, bị can Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp (livestream) nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác. Tháng 3/2022, TAND TP Cà Mau đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Minh Tài (38 tuổi, ngụ TP Cà Mau) 1 năm tù giam về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Theo đó, từ ngày 17/9 - 27/11/2021, Tài sử dụng tài khoản Facebook cá nhân mang tên “Le Minh Tai” đăng tải 28 bài viết, 9 đoạn clip lên mạng xã hội có nội dung tiêu cực, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của lãnh đạo tỉnh Cà Mau. Ngày 7/1, TAND huyện Trảng Bom (Đồng Nai) xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nhanh (29 tuổi, ngụ hyện Trảng Bom) 1 năm tù về tội “làm nhục người khác”. Bị cáo Nhanh đã có hành vi dùng trang Facebook và blog cá nhân để livestream, trong đó có dùng lời lẽ chửi bới, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm và ảnh hưởng đến uy tín của bà Vũ Thị Minh Châu, Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom và bà Lương Thị Lan - Phó chủ tịch UBND huyện Trảng Bom. Không những vậy, người này còn kêu gọi những người khác chia sẻ, phát tán các video có nội dung vi phạm pháp luật trên. Vợ chồng chủ cửa hàng quần áo Cao Thị Mai Hường (29 tuổi, ngụ tại phường Lam Sơn, TP.Thanh Hóa) và Trịnh Đình Anh (31 tuổi, chồng của Hường) bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố và bắt tạm giam về tội làm nhục người khác và cưỡng đoạt tài sản vào ngày 4/12/2021. Hai vợ chồng Hường đã đăng tải clip chửi bới, đánh đập một cô gái ăn trộm hàng hóa của cửa hàng và bắt đền bù thiệt hại gấp hàng chục lần giá trị hàng bị đánh cắp. Tháng 10/2020, TAND TP Bắc Ninh đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thiện - Chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện mức án 12 tháng tù, Lăng Văn Vân (nhân viên) 9 tháng tù cùng về tội "làm nhục người khác". Theo cáo trạng, tối 17/8, chị D.T.H. (27 tuổi, quê tại Phú Thọ) cùng bạn đến ăn tại quán Nhắng nướng Hiền Thiện do Thiện làm chủ. Bức xúc vì trong thức ăn có sán, chị H. đã đăng lên Facebook để cảnh báo mọi người. Sau đó, Thiện gọi chị H. đến quán bắt quỳ xuống nền, rồi chửi bới, đe dọa, bắt chị H. đăng cải chính lên Facebook. Toàn bộ quá trình được Thiện và Vân dùng điện thoại phát trực tiếp trên Facebook của quán Nhắng nướng Hiền Thiện. Trước đó nữa là những "giang hồ mạng" như Khá Bảnh, Phú Lê, Đường Nhuệ... với những hình ảnh phản cảm, phát ngôn gây shock, hành vi bạo lực… cũng không thoát lưới pháp luật. >>> Xem thêm video: Một gia đình kêu cứu vì liên tục bị tạt sơn, đánh đập bằng gậy gộc. Nguồn: ANTV.

