TP HCM: Hai chị em mất liên lạc nhiều ngày đã được tìm thấy

Liên quan vụ hai nữ sinh đi học rồi mất liên lạc với gia đình, tối 28/2, chị Nguyễn Thị Hương (42 tuổi, ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP HCM) mẹ ruột hai nữ sinh cho biết đã tìm thấy con của mình.

Hai chị em mất liên lạc hiện đã được gia đình tìm thấy.

Chị Nguyễn Thị Hương cho biết thêm, sau khi thông tin về vụ việc được báo chí đăng tải, người dân đã phát hiện hai em đi cùng một nhóm người khả nghi và báo cho gia đình. Khi chị Hương đến nơi thì tìm thấy hai con gái, nhưng nhóm người đi cùng đã nhanh chóng bỏ trốn. Gia đình phát hiện toàn bộ số vàng và máy tính xách tay mà hai em mang theo đã biến mất.

"Hai con nói vàng và máy tính đã bị người ta lấy mất. Hiện tại, các con vẫn còn hoảng sợ, tôi đang chờ các con bình tĩnh để hỏi rõ hơn," chị Hương chia sẻ. Theo chị Hương, hai con gái học chung trường. Ngày 26.2, sau khi M đưa em đi học rồi trở về nhà. Đến chiều, M đi xe đạp điện nói đi đón em nhưng sau đó cả hai chị em đều không trở về và mất liên lạc.

Cũng theo chị Hương, hai con gái trước đó không có biểu hiện bất thường, chỉ có bỏ học thêm từ sau Tết mà gia đình không biết. Gia đình cũng trình báo Công an xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh và Công an phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú để hỗ trợ tìm kiếm. Công an xã Vĩnh Lộc B cũng xác nhận việc gia đình chị Hương đã tìm được hai con gái.

Hiện tại, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.