TP HCM: 2 người chết, 2 người nguy kịch trong chung cư Sarina 1

Đến chiều 13/5, Công an TP Thủ Đức vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM khẩn trương điều tra vụ án mạng xảy ra tại chung cư Sarina 1 đường số 5, Khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông.

Chung cư Sarina 1 đường số 5, Khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức (TP HCM) nơi xảy ra vụ nghi án mạng làm 2 người chết, 2 người nguy kịch. Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, Ban Quản lý chung cư nhận được cuộc điện thoại từ một người đàn ông tên Huỳnh Ngọc H. (SN 1984, cư dân sống ở block A chung cư Sarina 1) với đề nghị gọi giúp xe cấp cứu. Sau đó, người của Ban quản lý chung cư chạy lên tầng 4, nơi gia đình ông H., cư ngụ thì phát hiện vợ ông H., là bà Lê Thị Minh X. (SN 1989) và cháu Huỳnh Chí H. (SN 2017), Huỳnh Bảo A. (SN 2021, cả 2 là con ông H) có nhiều vết máu trên người nên vội chở đi cấp cứu nhưng bé A., tử vong.

Nhiều tuyến đường vào chung cư bị phong tỏa. Cùng thời điểm này, một số người dân trong chung cư đi tập thể dục buổi sáng phát hiện một người đàn ông rơi từ lầu cao xuống đất và tử vong tại khu vực block A của chung cư Sarina 1 (người này sau đó được xác định là ông H., nhảy lầu tự tử) nên vội báo công an.