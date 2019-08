Vụ việc Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa phối hợp với công an nhiều tỉnh, thành triệt phá đường dây đánh bạc qua trang web b8ag.com, bắt "ông trùm" Hoàng Lại Nam cùng 12 đối tượng một lần nữa cho thấy loại tội phạm công nghệ cao, hay còn gọi là tội phạm "cổ cồn trắng" đe dọa nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự xã hội.