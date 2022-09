Toàn cảnh sai phạm loạt quan chức Hải Dương liên quan đại án Việt Á

Giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến nhận hối lộ Việt Á. Ngày 17/12/2021, “quả bom” đại án Việt Á phát nổ khi Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Việt Á, CDC Hải Dương và các đơn vị, địa phương liên quan. Trong số 7 bị can bị bắt khi đó có Phạm Duy Tuyến – Giám đốc CDC Hải Dương và Nguyễn Mạnh Cường – nguyên kế toán trưởng CDC Hải Dương. Khi đó, Cơ quan điều tra đã làm rõ sai phạm trong việc Việt Á bán kit xét nghiệm Covid-19 cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị 151 tỷ đồng. Ông Tuyến bị khởi tố tội danh Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày 31/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Duy Tuyến về tội Nhận hối lộ. Phạm Duy Tuyến có hành vi nhận hối lộ số tiền 27 tỷ đồng. Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng bị khởi tố. Ngày 17/9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, đối với ông Phạm Xuân Thăng - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự liên quan đại án Việt Á. Ông Phạm Mạnh Cường - nguyên Giám đốc Sở Y tế Hải Dương cũng bị khởi tố, bắt giam cùng tội danh trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, ông Phạm Xuân Thăng và ông Phạm Mạnh Cường có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo làm trái các quy định của pháp luật trong đấu thầu để Công ty Việt Á thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước, đã phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự. Đến nay, Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam 4 bị can ở Hải Dương gồm ông Phạm Xuân Thăng – nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; ông Phạm Mạnh Cường – nguyên Giám đốc Sở Y tế Hải Dương; ông Phạm Duy Tuyến – cựu Giám đốc CDC Hải Dương và Nguyễn Mạnh Cường – nguyên kế toán CDC Hải Dương. Nhiều tập thể, cá nhân bị kỷ luật. Ngày 16/9, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025; đình chỉ sinh hoạt đảng, đình chỉ các chức vụ trong Đảng và trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Xuân Thăng. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách Ban cán sự đảng UBND Hải Dương nhiệm kỳ 2021-2026 và các ông: Triệu Thế Hùng – Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, Lương Văn Cầu – nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương; Cảnh cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016-2021; Cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Trọng Hưng; Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Dương Thái; Khai trừ Đảng đối với đồng chí Phạm Mạnh Cường. Nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác phòng, chống dịch. Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025 vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; ban hành nhiều văn bản kết luận có nội dung trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thiếu kiểm tra, giám sát, không kịp thời phát hiện các vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh và nhiều tổ chức đảng, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ban cán sự đảng UBND tỉnh Hải Dương các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, thanh tra để UBND tỉnh và một số tổ chức, cá nhân có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; để huyện Tứ Kỳ vi phạm Luật Đầu tư công và Luật Xây dựng. Ông Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy chế làm việc, Quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; để nhiều tổ chức đảng và đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ông Triệu Thế Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh. Thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo kiểm tra, giám sát để một số tổ chức, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ông Nguyễn Dương Thái, trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy chế làm việc, Quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh; chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Buông lỏng quản lý, điều hành để cán bộ cấp dưới vi phạm khuyết điểm, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ông Lương Văn Cầu, trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy chế làm việc, Quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh; chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Ông Phạm Mạnh Cường, Giám đốc Sở Y tế đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy chế làm việc, Quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc. Cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh; chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý để Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh vi phạm rất nghiêm trọng, tham nhũng, tiêu cực, nhận hối lộ. (Ảnh: Báo Hải Dương) Ông Nguyễn Trọng Hưng, trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy chế làm việc, Quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Sở Tài chính; trách nhiệm của thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh; chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Trước đó, tại kỳ họp 18, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự UBND tỉnh Hải Dương đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu kiểm tra giám sát, để UBND tỉnh và một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định trong phòng chống dịch, nhất là việc chỉ đạo ký hợp đồng, tạo điều kiện để Công ty Việt Á độc quyền bán bộ kít xét nghiệm; một số cán bộ tham nhũng, tiêu cực, nhận hối lộ, bị khởi tố, bắt tạm giam. Trách nhiệm đối với những vi phạm nêu trên thuộc về Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Hải Dương và các ông Phạm Xuân Thăng, Nguyễn Dương Thái, Lương Văn Cầu, Nguyễn Trọng Hưng và Phạm Mạnh Cường. Tại kỳ họp thứ 19, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020 -2025; Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016-2021 và 2021-2026 và 6 cá nhân. >>> Mời độc giả xem thêm video Đại biểu Vũ Trọng Kim, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định trao đổi về vụ việc Việt Á.

Giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến nhận hối lộ Việt Á. Ngày 17/12/2021, “quả bom” đại án Việt Á phát nổ khi Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Việt Á, CDC Hải Dương và các đơn vị, địa phương liên quan. Trong số 7 bị can bị bắt khi đó có Phạm Duy Tuyến – Giám đốc CDC Hải Dương và Nguyễn Mạnh Cường – nguyên kế toán trưởng CDC Hải Dương. Khi đó, Cơ quan điều tra đã làm rõ sai phạm trong việc Việt Á bán kit xét nghiệm Covid-19 cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị 151 tỷ đồng. Ông Tuyến bị khởi tố tội danh Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày 31/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Duy Tuyến về tội Nhận hối lộ. Phạm Duy Tuyến có hành vi nhận hối lộ số tiền 27 tỷ đồng. Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng bị khởi tố. Ngày 17/9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, đối với ông Phạm Xuân Thăng - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự liên quan đại án Việt Á. Ông Phạm Mạnh Cường - nguyên Giám đốc Sở Y tế Hải Dương cũng bị khởi tố, bắt giam cùng tội danh trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, ông Phạm Xuân Thăng và ông Phạm Mạnh Cường có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo làm trái các quy định của pháp luật trong đấu thầu để Công ty Việt Á thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước, đã phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự. Đến nay, Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam 4 bị can ở Hải Dương gồm ông Phạm Xuân Thăng – nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; ông Phạm Mạnh Cường – nguyên Giám đốc Sở Y tế Hải Dương; ông Phạm Duy Tuyến – cựu Giám đốc CDC Hải Dương và Nguyễn Mạnh Cường – nguyên kế toán CDC Hải Dương. Nhiều tập thể, cá nhân bị kỷ luật. Ngày 16/9, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025; đình chỉ sinh hoạt đảng, đình chỉ các chức vụ trong Đảng và trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Xuân Thăng. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách Ban cán sự đảng UBND Hải Dương nhiệm kỳ 2021-2026 và các ông: Triệu Thế Hùng – Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, Lương Văn Cầu – nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương; Cảnh cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016-2021; Cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Trọng Hưng; Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Dương Thái; Khai trừ Đảng đối với đồng chí Phạm Mạnh Cường. Nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác phòng, chống dịch. Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025 vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; ban hành nhiều văn bản kết luận có nội dung trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thiếu kiểm tra, giám sát, không kịp thời phát hiện các vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh và nhiều tổ chức đảng, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ban cán sự đảng UBND tỉnh Hải Dương các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, thanh tra để UBND tỉnh và một số tổ chức, cá nhân có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; để huyện Tứ Kỳ vi phạm Luật Đầu tư công và Luật Xây dựng. Ông Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy chế làm việc, Quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; để nhiều tổ chức đảng và đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ông Triệu Thế Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh. Thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo kiểm tra, giám sát để một số tổ chức, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ông Nguyễn Dương Thái, trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy chế làm việc, Quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh; chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Buông lỏng quản lý, điều hành để cán bộ cấp dưới vi phạm khuyết điểm, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ông Lương Văn Cầu, trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy chế làm việc, Quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh; chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Ông Phạm Mạnh Cường, Giám đốc Sở Y tế đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy chế làm việc, Quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc. Cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh; chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý để Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh vi phạm rất nghiêm trọng, tham nhũng, tiêu cực, nhận hối lộ. (Ảnh: Báo Hải Dương) Ông Nguyễn Trọng Hưng, trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy chế làm việc, Quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Sở Tài chính; trách nhiệm của thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh; chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Trước đó, tại kỳ họp 18, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự UBND tỉnh Hải Dương đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu kiểm tra giám sát, để UBND tỉnh và một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định trong phòng chống dịch, nhất là việc chỉ đạo ký hợp đồng, tạo điều kiện để Công ty Việt Á độc quyền bán bộ kít xét nghiệm; một số cán bộ tham nhũng, tiêu cực, nhận hối lộ, bị khởi tố, bắt tạm giam. Trách nhiệm đối với những vi phạm nêu trên thuộc về Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Hải Dương và các ông Phạm Xuân Thăng, Nguyễn Dương Thái, Lương Văn Cầu, Nguyễn Trọng Hưng và Phạm Mạnh Cường. Tại kỳ họp thứ 19, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020 -2025; Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016-2021 và 2021-2026 và 6 cá nhân. >>> Mời độc giả xem thêm video Đại biểu Vũ Trọng Kim, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định trao đổi về vụ việc Việt Á.