Tin nóng ngày 30/11: Cái kết đắng cho giang hồ có “số má” Hải “bát giới“

Cái kết đắng cho giang hồ có "số má" Hải "bát giới": TAND quận Hà Đông (Hà Nội) tuyên phạt 15 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Hải (tức Hải "bát giới", sinh năm 1982, trú phường Hà Cầu, quận Hà Đông) về tội "Chống người thi hành công vụ". Trước đó, một quán ăn mở quá giờ bị công an nhắc nhở chủ quán dọn hàng thì Hải bất ngờ đi về phía các chiến sĩ Công an và có lời lẽ thô tục, xúc phạm, xô đẩy. Phát hiện thi thể phu vàng người bị lũ cuốn: Ngày 30/11, Công an huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết đã tìm được thi thể anh Lường Văn Duy (30 tuổi trú huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An). Ngày 25/11, anh Duy và 3 phu vàng khác vượt đường từ xã Phước Thành ra trung tâm huyện Phước Sơn để trở về quê. Khi đến khu vực suối Nước Mắt gần thủy điện Đak Mi 3 (thuộc xã Phước Công), anh Duy vẫn cố băng qua và không may bị nước lũ cuốn trôi. (Ảnh minh họa). Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bình Thuận bị cách hết chức vụ trong Đảng: Ngày 30/11, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận (khóa XIV) quyết định kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Quang Thời, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Do ông Thời có sai phạm liên quan trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Trung tâm Y tế TP Phan Thiết. Dùng dao chặn các xe máy chạy trên đường vắng: Do không có tiền tiêu xài, các đối tượng đã bàn bạc sẽ điều khiển xe máy (không BKS), chọn các tuyến đường vắng, sẽ dùng dao chặn xe người đi đường để cướp tài sản. Sau khi bị bắt giữ, các đối tượng khai nhận ngoài 3 vụ cướp trên, còn thực hiện 4 vụ cướp khác ở địa bàn các huyện Hoài Đức, Đông Anh và Sóc Sơn. Hôm nay, Công an huyện Hoài Đức đã bắt giữ được các đối tượng này. Chồng chấn thương sọ não, vợ gãy tay khi gặp cướp: Khoảng 4h ngày 30/11, ông N.V.H và vợ là bà N.T.K.K (cả hai cùng 59 tuổi, quê Đồng Tháp) đang lưu thông trên Quốc lộ 1. Khi đến quận Bình Tân, TP.HCM thì bị đối tượng chạy xe máy áp sát, giật túi xách. Vụ việc đã khiến ông H. chấn thương sọ não, bà K bị gãy tay. Kẻ cầm đầu vụ chém lìa tay ở quận 8 bị bắt: Công an quận 8, TP HCM vừa phối hợp với Công an huyện Phú Quốc bắt giữ Huỳnh Minh Trung (thường gọi là "Bé Ba"; 28 tuổi, quê Long An) tại thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Trung sau khi cầm đầu vụ hỗn chiến, chém một người gần lìa tay bỏ trốn xuống Phú Quốc thì bị bắt giữ. Xe giường nằm đối đầu xe bồn, cán nhiều xe máy, 6 người cấp cứu: Khoảng 8h sáng 30/11, xe khách Thanh Thủy do tài xế Tăng Thanh Phong (41 tuổi, ngụ TP Trà Vinh) cầm lái, lưu thông từ TP.HCM đến Trà Vinh đã bất ngờ va chạm với xe bồn biển số TPHCM do tài xế Đỗ Văn Đức (36 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) điều khiển, lưu thông chiều ngược lại. Hậu quả khiến 6 người trên xe khách bị thương nặng. >>> Xem thêm video: Bắt nhóm giang hồ Vũ "bông hồng" khét tiếng miền Nam. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

