Tin nóng ngày 26/1: “Ma men” phê ma túy, tấn công tài xế taxi cướp ô tô

"Ma men" phê ma túy, tấn công tài xế taxi cướp ô tô: Khoảng 8h30 ngày 26/1, tại tuyến đường dẫn vào khu đô thị Vạn Tường (xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), Võ Quang Sa (25 tuổi, trú xã Bình Trị tấn công anh Phan Duy T. (tài xế taxi) và cướp chiếc ô tô rồi tẩu thoát. Đến chiều cùng ngày, Sa bị Công an huyện Bình Sơn bắt giữ tại xã Bình Hải. Qua test nhanh, Sa dương tính với ma túy và nồng độ cồn trong máu là 173,22mg/100ml. Bắt 2 đối tượng điều hành đường dây đánh bạc tiền tỷ: Ngày 26/1, Công an thị xã Duy Tiên tỉnh Hà Nam cho biết, đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Dương Tất Thành (SN 1986) và Dương Văn Tiến (SN 2001, cùng trú huyện Kim Bảng để điều tra về hành vi "Tổ chức đánh bạc trên không gian mạng" dưới hình thức game bài đổi thưởng. Thuê nhà nghỉ và quán trà chanh làm tụ điểm, Thành và Tiến điều hành đường dây đánh bạc qua mạng internet với số tiền lên tới hàng tỷ đồng. Một học sinh cấp 3 rơi lầu tại chung cư: Khoảng 12h ngày 26/1, cư dân sống tại chung cư Thái An 4 (đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP HCM) đã nghe thấy tiếng động mạnh nên chạy ra xem thì hoảng hốt thấy một thiếu niên đã nằm bất động. Thông tin từ cư dân chung cư cho hay, người rơi lầu được xác định là học sinh cấp 3, đang sinh sống tại tầng 6 chung cư cùng với gia đình. (Ảnh minh họa). Đâm chết bạn thân sau cuộc nhậu: Tối 24/1, Nguyễn Văn Lạt (39 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) cùng bạn thân là P.T.Đ (39 tuổi, ngụ cùng địa phương) đang nhậu thì xảy ra mâu thuẫn. Bực tức với bạn, Lạt dùng dao đâm Đ. tử vong. Hôm nay, Công an huyện Châu Thành cho biết đang tạm giữ hình sự Lạt để điều tra về hành vi giết người. Thu hơn 1,1 tỉ đồng cho công ty rồi chiếm luôn làm của riêng: Trong quá trình làm việc, Lã Văn Trọng (SN 1987, trú tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) hiện ở phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắk đã thu hơn 1,1 tỷ của 6 đại lý bán hàng tại khu vực Tây Nguyên, nhưng không chuyển nộp về công ty mà báo cáo là các đại lý này chưa thanh toán tiền, rồi chiếm đoạt số tiền trên. Hôm nay, Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố bị can Trọng về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bị xe bồn cán, 2 ông cháu tử vong: Tối 25/1 tại phường Phủ Hà, TP Phan Rang -Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) xe bồn do tài xế Nguyễn Kim Lâm (SN 1992) điều khiển xảy ra va chạm với xe mô tô do ông Trương Văn Hùng (SN 1964, ngụ tại xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn) điều khiển chở theo cháu nội là Trương Gia Cát An (SN 2018) đang lưu thông cùng chiều. Hậu quả, ông Hùng và cháu An bị cán tử vong tại chỗ. >>> Xem thêm video: Bắt giữ đối tượng siết cổ nữ tài xế taxi. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

