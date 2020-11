Tin nóng ngày 25/11: "Hot girl" điều hành đường dây đánh bạc tiền tỷ

"Hotgirl" điều hành đường dây đánh bạc tiền tỷ: Nguyễn Thị Hậu (SN 1987, trú huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc. Dưới trướng của Hậu là hàng chục đại lý hoạt động tại 2 địa bàn TP Vinh và Nghi Lộc hình thành một đường dây vô cùng chặt chẽ, khép kín. Trung bình mỗi ngày, số tiền giao dịch đánh bạc là hơn 1 tỷ đồng. Hôm nay, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can đối với Hậu và các đồng phạm. Chém vợ và chị vợ đến hỏng dao vì mâu thuẫn nuôi con: Hôm nay (25/11), TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Phúc Ngọc (SN 1978, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) 8 năm từ về tội giết người. Theo cáo trạng, Ngọc cãi vã với chị L. (chị vợ) và tát rồi dùng dao chém chị bị thương. Chị T. (vợ Ngọc) thấy vậy bỏ chạy nhưng bị Ngọc đuổi theo, dùng dao chém vào đầu. Nguyên nhân dẫn đến sự việc là do mâu thuẫn nuôi con nhỏ. Phát hiện một thi thể người đàn ông dưới sông: Khoảng 6 giờ sáng nay tại xã Zà Hung, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, người dân phát hiện thi thể nạn nhân Hà Văn Kh. (30 tuổi, thôn Axanh Gố, xã Zà Hung) dưới sông A Vương sau nhiều ngày mất tích. Hiện thi thể nạn nhân đã được chính quyền địa phương bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Nam bệnh nhân bất ngờ nhảy từ tầng 4 xuống đất tự tử: Ngày 25/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, một bệnh nhân điều trị tại bệnh viện vừa nhảy từ tầng 4 xuống đất tự tử. Danh tính bệnh nhân được xác định là anh Hồ Văn H. (28 tuổi, trú xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). Trong lúc mọi người không để ý, anh H. bất ngờ lao ra phía cửa sổ tầng 4 nhảy xuống đất tự tử. Lấy trộm clip “nóng” rồi tống tiền người yêu của bạn: Do có quen biết với anh D. ở huyện Việt Yên, Bắc Giang và biết anh D. đang có quan hệ tình cảm với chị N. nên Nguyễn Văn Hùng, SN 1999, trú tại huyện Việt Yên, Bắc Giang đã để ý và phát hiện trong máy điện thoại của anh D. có nhiều video nhạy cảm của chị N. Hùng đã lấy trộm clip “nóng” rồi tống tiền người yêu của bạn. Hôm nay, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đang tạm giữ đối tượng Hùng. 11 đối tượng đang ‘‘mở tiệc ma túy’’ tại quán Karaoke: Ngày 25/11, Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt quả tang 11 đối tượng đang tổ chức sử dụng ma tuý tại một quán Karaoke trên địa bàn phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Các đối tượng có độ tuổi 16-28 và đến từ các tỉnh Bắc Kan, Nghệ An, Thanh Hóa... Một tuần sau khi ly hôn, chồng đâm chết vợ rồi tự tử: Chị Lâm Thị Bích (48 tuổi, ngụ ấp Phong Lưu, xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) đang nằm võng trước hiên nhà cha mẹ đẻ thì bị Hồ Văn Do (47 tuổi, chồng cũ của chị Bích) cầm dao đâm tử vong. Sau khi gây án, Do bỏ trốn. Đến trưa ngày 25/11, người dân phát hiện gã này đã treo cổ tự tử. >>> Xem thêm video: Triệt phá đường dây đánh bạc 20 nghìn tỷ qua mạng do 9x cầm đầu. Nguồn: Vietnamnet.

