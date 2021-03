Tin nóng ngày 22/3: “Má mì” trả công gái bán dâm 100.000 đồng/lượt

"Má mì" bao ăn ở, trả "công" 100.000 đồng/lượt đi khách: "Má mì" Nguyễn Thị Nhung (SN SN 1979, ở Vĩnh Phúc) đã nuôi gái bán dâm ăn ngay tại quán cà phê trên địa bàn huyện Tam Dương và "cắt phế" cho mỗi cô gái bán dâm 100 ngàn đồng/lượt đi khách. Ngày 22/3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt Nhung trong trường hợp khẩn cấp để điều tra. Gửi ảnh “nóng” cho "phi công", cô gái nhận kết đắng: Do yêu xa, Phạm Văn Trường (SN 2000, ở Bắc Giang) và chị Giang (SN 1995, ở Lâm Đồng) thường xuyên gọi điện bằng video với nhau qua facebook, trong đó có những hình ảnh nhạy cảm. Trường dùng các hình ảnh này để “tống tiền” khi hai người đã chia tay thì đến ngày 22/3 Trượng bị Công an Bắc Giang bắt. Bắt nhóm tín dụng đen cho vay với lãi suất đến 810%/năm: Ngày 22/3, Công an TP HCM đã bắt tạm giam Nguyễn Bỉnh Tuân (27 tuổi) và Nguyễn Bá Điệp (23 tuổi) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Tuân đã sử dụng mạng xã hội Facebook 'Homebank - Ngân hàng tại nhà' để tìm khách vay, nhóm Tuân cho vay tiền với lãi suất từ 240% đến 810%/năm. Một người tử vong, một người nguy kịch trước cổng trụ sở UBND: Sáng 22/3, người dân phát hiện ông Y.H.N. (52 tuổi, trú thị trấn Ea T'ling) tử vong, còn N.V.T. (trú Đắk Lắk) bị thương nặng ngay trước cổng trụ sở UBND huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông. Nguyên nhân là do mâu thuẫn nên dẫn đến ẩu đả. Nguyên phó giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Thanh Hóa bị khai trừ Đảng: Ngày 22/3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, ông Lê Văn Nam - nguyên phó giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch bị khai trừ ra khỏi Đảng, ông Nam có nhiều sai phạm trong việc quản lý, sử dụng, thu chi tài chính của cơ quan Công an huyện Mường Lát. Ba thi thể nổi trên sông: Ngày 22/3, Công an tỉnh Tiền Giang đã tìm thấy thi thể anh Phan Thanh Minh (28 tuổi) cùng vợ là chị Kiên Thị Út (30 tuổi) và Huỳnh Ngọc Thạch (37 tuổi, cùng ở tỉnh Bến Tre) nổi trên nhánh sông Tiền giáp ranh với tỉnh Bến Tre. 3 nạn nhân mất tích trên sông từ ngày 20/3 khi đi thu mua rơm. Quán karaoke, bar được hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày 23/3: Ngày 22/3, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng cho biết, từ 0h ngày 23/3, quán bar, karaoke, vũ trường được hoạt động trở lại. Đăc biệt, người sử dụng dịch vụ bắt buộc phải khai báo y tế, QR code, cài ứng dụng Bluezone... Đi xe máy ngã vào làn ô tô, người nước ngoài tử vong: Khoảng 13h ngày 22/3, thanh niên khoảng 25 tuổi (người nước ngoài) điều khiển xe máy lưu thông trên đường thuộc quận 3, TP HCM thì mất kiểm soát, tự té ngã đầu đập xuống đường tử vong tại chỗ. Nam thanh niên không có giấy tờ tuỳ thân nên chưa rõ quốc tịch nước nào. >>> Xem thêm video: Cô gái bị thanh niên quen trên mạng quay clip nóng tống tiền. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

