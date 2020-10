Tin nóng ngày 12/10: Người đàn ông tử vong với vết đâm ở ngực trái

1. Người đàn ông tử vong với vết đâm ở ngực trái: Ngày 12/10, Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ Nguyễn Văn Trường (21 tuổi) và Nguyễn Văn Tuấn (38 tuổi, người địa phương) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án là anh Phan Văn Hoài (31 tuổi, ở xã Thanh Phú, thị xã Bình Long, Bình Phước). Trường cho anh Hoài mượn xe máy và điện thoại di động. Đêm 10/10, nghi phạm rủ Tuấn đến nhà nạn nhân đòi tài sản. Mâu thuẫn xảy ra, anh Hoài bị đâm tử vong. 2. Bắt 9X "chăn dắt" trẻ em giả khiếm thị để đi xin ăn: Ngày 12/10, Công an thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận đang tạm giữ Nguyễn Văn Kh. (20 tuổi, ngụ huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) để làm rõ về hành vi "chăn dắt trẻ em đi ăn xin". Mỗi ngày các em đi xin được 1-2 triệu đồng và nộp hết cho Kh. Ngoài Kh., còn có em ruột phụ giúp anh chăn dắt hai em Q. và T, thỉnh thoảng giả chú tiểu bị mù để đi xin tiền. 3. Nhiều tài xế tấn công 1 lái xe ở cổng bệnh viện: Ngày 12/10, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang thụ lý điều tra vụ việc nhóm tài xế taxi có hành vi tranh giành địa bàn hoạt động, gây rối trật tự. Cho rằng bị "đối thủ" giành khách, nhóm tài xế hãng taxi Sài Gòn đã lao vào đuổi đánh tài xế xe taxi Mai Linh. phát hiện sự việc lực lượng chức năng đã khống chế các đối tượng. Khám xét trong các xe taxi, công an thu giữ tuýp sắt, côn nhị khúc và dao Thái Lan. 4. Hai học sinh tử vong khi trượt chân xuống dòng nước lũ: Ngày 12/10, UBND xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết đã tìm thấy thi thể 2 em học sinh đuối nước trên địa bàn. Hai em Hứa Thị Kiều V. (SN 2007, học sinh lớp 8) và em Hứa Đại C. (SN 2005, học sinh lớp 10, đều ngụ thôn Triều Châu, xã Duy Phước) cùng một nhóm trẻ ra đường chơi. Trong lúc chơi đùa, không may V. và C. rớt xuống dòng nước lũ mất tích. 5. Bé sơ sinh bị cột trong túi nylon bỏ rơi ven đường: Ngày 12/10, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết bé trai bị cột chặt trong túi nylon bỏ rơi ven đường sức khỏe đã ổn định. Hiện bé đang được tiếp tục chăm sóc đặc biệt tại khoa Nhi. Trước đó, khoảng 10h sáng cùng ngày, hai công an viên xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc đang đi trên đường ở khu vực cống Xanh thì phát hiện dưới túi nylon đen đựng miểng chai nằm ven đường có tiếng động phát hiện bé sơ sinh. 6. Hai mẹ con bị điện giật chết khi dọn nhà: Khoảng 9h15 ngày 12/10, tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam, khiến 2 người tử vong. Thời điểm trên, bà Tôn Nữ Thị Minh Hiếu (56 tuổi) cùng con trai Nguyễn Minh Tâm (27 tuổi) dọn nhà. Lúc này, điện trong nhà bị hở khiến bà Hiếu cùng con trai bị giật, tổn thương nặng. Phát hiện sự việc, người thân ngắt nguồn điện, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, bà Hiếu và con trai không qua khỏi. (Ảnh minh họa). 7. Tống tiền cô gái khoe ngực trên mạng: Ngày 12/10, Công an quận 9, TP HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Thiện (23 tuổi, ngụ TP HCM) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Thiện và cô gái tên N.L. có quan hệ tình cảm yêu đương. Mới đây, trong lúc gọi video qua facebook, Thiện yêu cầu chị N.L. cởi áo để xem ngực. Khi N.L. khoe ngực, Thiện đã dùng một điện thoại khác quay lại màn hình và tống tiền cô gái này. >>> Xem thêm video: Lập zalo giả nữ lừa gửi ảnh nóng rồi tống tiền. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

1. Người đàn ông tử vong với vết đâm ở ngực trái: Ngày 12/10, Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ Nguyễn Văn Trường (21 tuổi) và Nguyễn Văn Tuấn (38 tuổi, người địa phương) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án là anh Phan Văn Hoài (31 tuổi, ở xã Thanh Phú, thị xã Bình Long, Bình Phước). Trường cho anh Hoài mượn xe máy và điện thoại di động. Đêm 10/10, nghi phạm rủ Tuấn đến nhà nạn nhân đòi tài sản. Mâu thuẫn xảy ra, anh Hoài bị đâm tử vong. 2. Bắt 9X "chăn dắt" trẻ em giả khiếm thị để đi xin ăn: Ngày 12/10, Công an thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận đang tạm giữ Nguyễn Văn Kh. (20 tuổi, ngụ huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) để làm rõ về hành vi "chăn dắt trẻ em đi ăn xin". Mỗi ngày các em đi xin được 1-2 triệu đồng và nộp hết cho Kh. Ngoài Kh., còn có em ruột phụ giúp anh chăn dắt hai em Q. và T, thỉnh thoảng giả chú tiểu bị mù để đi xin tiền. 3. Nhiều tài xế tấn công 1 lái xe ở cổng bệnh viện: Ngày 12/10, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang thụ lý điều tra vụ việc nhóm tài xế taxi có hành vi tranh giành địa bàn hoạt động, gây rối trật tự. Cho rằng bị "đối thủ" giành khách, nhóm tài xế hãng taxi Sài Gòn đã lao vào đuổi đánh tài xế xe taxi Mai Linh. phát hiện sự việc lực lượng chức năng đã khống chế các đối tượng. Khám xét trong các xe taxi, công an thu giữ tuýp sắt, côn nhị khúc và dao Thái Lan. 4. Hai học sinh tử vong khi trượt chân xuống dòng nước lũ: Ngày 12/10, UBND xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết đã tìm thấy thi thể 2 em học sinh đuối nước trên địa bàn. Hai em Hứa Thị Kiều V. (SN 2007, học sinh lớp 8) và em Hứa Đại C. (SN 2005, học sinh lớp 10, đều ngụ thôn Triều Châu, xã Duy Phước) cùng một nhóm trẻ ra đường chơi. Trong lúc chơi đùa, không may V. và C. rớt xuống dòng nước lũ mất tích. 5. Bé sơ sinh bị cột trong túi nylon bỏ rơi ven đường: Ngày 12/10, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết bé trai bị cột chặt trong túi nylon bỏ rơi ven đường sức khỏe đã ổn định. Hiện bé đang được tiếp tục chăm sóc đặc biệt tại khoa Nhi. Trước đó, khoảng 10h sáng cùng ngày, hai công an viên xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc đang đi trên đường ở khu vực cống Xanh thì phát hiện dưới túi nylon đen đựng miểng chai nằm ven đường có tiếng động phát hiện bé sơ sinh. 6. Hai mẹ con bị điện giật chết khi dọn nhà: Khoảng 9h15 ngày 12/10, tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam, khiến 2 người tử vong. Thời điểm trên, bà Tôn Nữ Thị Minh Hiếu (56 tuổi) cùng con trai Nguyễn Minh Tâm (27 tuổi) dọn nhà. Lúc này, điện trong nhà bị hở khiến bà Hiếu cùng con trai bị giật, tổn thương nặng. Phát hiện sự việc, người thân ngắt nguồn điện, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, bà Hiếu và con trai không qua khỏi. (Ảnh minh họa). 7. Tống tiền cô gái khoe ngực trên mạng: Ngày 12/10, Công an quận 9, TP HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Thiện (23 tuổi, ngụ TP HCM) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Thiện và cô gái tên N.L. có quan hệ tình cảm yêu đương. Mới đây, trong lúc gọi video qua facebook, Thiện yêu cầu chị N.L. cởi áo để xem ngực. Khi N.L. khoe ngực, Thiện đã dùng một điện thoại khác quay lại màn hình và tống tiền cô gái này. >>> Xem thêm video: Lập zalo giả nữ lừa gửi ảnh nóng rồi tống tiền. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.