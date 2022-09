Tin nóng 9/9: Phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên mặt hồ

Phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên mặt hồ: Sáng 9/9, người dân địa phương phát hiện thi thể một người đàn ông nổi trên mặt hồ tại trung tâm thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom, Đồng Nai). Bước đầu, Công an huyện Trảng Bom xác định nạn nhân tên N.L.T.M (33 tuổi, ngụ thị trấn Trảng Bom). Theo thông tin gia đình nạn nhân cung cấp, người này bỏ nhà đi đã ba ngày không liên lạc được. Trước đó, nạn nhân có vay tiền qua app online và liên tục bị các đối tượng đòi nợ. Liveshow 'Góc ban công' của ca sĩ Tuấn Hưng bị phạt 12,5 triệu đồng: UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vừa quyết định xử phạt nam ca sĩ Tuấn Hưng 12,5 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo được quy định tại nghị định 38 của Chính phủ. UBND phường Tràng Tiền đã hướng dẫn ca sĩ Tuấn Hưng thực hiện việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật theo đúng quy định, nhưng nam ca sĩ không thực hiện bởi cho rằng "đây là ban công nhà riêng". Cầm búa xông vào đập tủ kính tiệm vàng: Trần Sơn Bá (23 tuổi, ngụ TP Tam Kỳ, Quảng Nam) bịt mặt, mặc áo thun, quần jean, chạy xe máy đến tiệm vàng Kim Việt (ngã tư Trần Cao Vân – Phan Châu Trinh, TP Tam Kỳ) xông vào đập tủ kính, ba người trong tiệm vàng dùng ghế và các vật cứng kháng cự quyết liệt. Sau đó, Bá lên xe máy bỏ trốn, vứt búa lại hiện trường. Ngày 9/9, Công an TP Tam Kỳ cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Bá. Người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ: Sáng 9/9, một số người dân phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ ở trong căn nhà cũng là quán giải khát trên đường Tân Thới Hiệp 09, quận 12, TP HCM nên báo công an. Công an có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng. Bước đầu, nạn nhân được xác định là ông D. (sinh năm 1979, ngụ quận 12). Ông D. thuê căn nhà trên để bán nước nhiều năm nay. Người phụ nữ tử vong trong căn nhà bị cháy: Rạng sáng 9/9, căn nhà tạm ở ấp Hòa Thạnh 2, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, bốc cháy. Thời điểm xảy ra cháy, bà Đ.T.T. (61 tuổi) nằm ngủ trong nhà Ngọn lửa thiêu rụi căn nhà. Kiểm tra hiện trường, cảnh sát phát hiện bà T. đã tử vong. Theo người thân, bà T. sống chung với ông Sơn (70 tuổi). Khoảng 10 năm nay, bà T. bị tai biến, nằm một chỗ. Bé 8 tuổi nghi trúng đạn tử vong: Ngày 9/9, Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết, tối 8/9, N.V.T. (31 tuổi, ở huyện Lục Ngạn) đón 4 người bạn sang nhà chơi. Một trong số khách trên mang theo khẩu súng hơi để rủ anh T. đi bắn chim. Nhiều nhân chứng cho hay khi mọi người đang uống nước, họ nghe tiếng nổ. Sau đó, cháu N.T.Y.N. (8 tuổi) ngồi gục xuống, chảy máu ở vùng cổ rồi tử vong. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Truy nã đối tượng sát hại mẹ vợ: Ngày 9/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định truy nã đối tượng Bùi Văn Phiên (SN 1984), trú tại xóm Trọng Phú, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình về tội giết người. Trước đó, do mâu thuẫn gia đình, nghi phạm Bùi Văn Phiên đã sát hại mẹ vợ; chém bố vợ, chị vợ và trong lúc con trai ruột của Phiên can ngăn cũng đã bị thương. Hiện sức khỏe những người này đã bình phục. >>> Xem thêm video: Đã bắt được nghịch tử nghi ngáo đá, sát hại cha mẹ và bà nội. Nguồn: ĐTHĐT.

Phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên mặt hồ: Sáng 9/9, người dân địa phương phát hiện thi thể một người đàn ông nổi trên mặt hồ tại trung tâm thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom, Đồng Nai). Bước đầu, Công an huyện Trảng Bom xác định nạn nhân tên N.L.T.M (33 tuổi, ngụ thị trấn Trảng Bom). Theo thông tin gia đình nạn nhân cung cấp, người này bỏ nhà đi đã ba ngày không liên lạc được. Trước đó, nạn nhân có vay tiền qua app online và liên tục bị các đối tượng đòi nợ. Liveshow 'Góc ban công' của ca sĩ Tuấn Hưng bị phạt 12,5 triệu đồng: UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vừa quyết định xử phạt nam ca sĩ Tuấn Hưng 12,5 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo được quy định tại nghị định 38 của Chính phủ. UBND phường Tràng Tiền đã hướng dẫn ca sĩ Tuấn Hưng thực hiện việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật theo đúng quy định, nhưng nam ca sĩ không thực hiện bởi cho rằng "đây là ban công nhà riêng". Cầm búa xông vào đập tủ kính tiệm vàng: Trần Sơn Bá (23 tuổi, ngụ TP Tam Kỳ, Quảng Nam) bịt mặt, mặc áo thun, quần jean, chạy xe máy đến tiệm vàng Kim Việt (ngã tư Trần Cao Vân – Phan Châu Trinh, TP Tam Kỳ) xông vào đập tủ kính, ba người trong tiệm vàng dùng ghế và các vật cứng kháng cự quyết liệt. Sau đó, Bá lên xe máy bỏ trốn, vứt búa lại hiện trường. Ngày 9/9, Công an TP Tam Kỳ cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Bá. Người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ: Sáng 9/9, một số người dân phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ ở trong căn nhà cũng là quán giải khát trên đường Tân Thới Hiệp 09, quận 12, TP HCM nên báo công an. Công an có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng. Bước đầu, nạn nhân được xác định là ông D. (sinh năm 1979, ngụ quận 12). Ông D. thuê căn nhà trên để bán nước nhiều năm nay. Người phụ nữ tử vong trong căn nhà bị cháy: Rạng sáng 9/9, căn nhà tạm ở ấp Hòa Thạnh 2, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, bốc cháy. Thời điểm xảy ra cháy, bà Đ.T.T. (61 tuổi) nằm ngủ trong nhà Ngọn lửa thiêu rụi căn nhà. Kiểm tra hiện trường, cảnh sát phát hiện bà T. đã tử vong. Theo người thân, bà T. sống chung với ông Sơn (70 tuổi). Khoảng 10 năm nay, bà T. bị tai biến, nằm một chỗ. Bé 8 tuổi nghi trúng đạn tử vong: Ngày 9/9, Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết, tối 8/9, N.V.T. (31 tuổi, ở huyện Lục Ngạn) đón 4 người bạn sang nhà chơi. Một trong số khách trên mang theo khẩu súng hơi để rủ anh T. đi bắn chim. Nhiều nhân chứng cho hay khi mọi người đang uống nước, họ nghe tiếng nổ. Sau đó, cháu N.T.Y.N. (8 tuổi) ngồi gục xuống, chảy máu ở vùng cổ rồi tử vong. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Truy nã đối tượng sát hại mẹ vợ: Ngày 9/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định truy nã đối tượng Bùi Văn Phiên (SN 1984), trú tại xóm Trọng Phú, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình về tội giết người. Trước đó, do mâu thuẫn gia đình, nghi phạm Bùi Văn Phiên đã sát hại mẹ vợ; chém bố vợ, chị vợ và trong lúc con trai ruột của Phiên can ngăn cũng đã bị thương. Hiện sức khỏe những người này đã bình phục. >>> Xem thêm video: Đã bắt được nghịch tử nghi ngáo đá, sát hại cha mẹ và bà nội. Nguồn: ĐTHĐT.