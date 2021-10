Tin nóng 16/10: Sập cổng trường, bé gái 4 tuổi tử vong

Sập cổng trường đè chết nữ sinh 4 tuổi: Ngày 16/10, UBND xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, Quảng Nam cho biết, tại điểm trường Măng Dí, thuộc thôn 1, xã Trà Nam vừa xảy ra vụ sập cổng trường khiến em P.T.T.H. (5 tuổi) bị thương nặng và em H.T.L.K. (4 tuổi) tử vong. Triệt phá đường dây cá độ bóng đá mỗi ngày 2 tỷ đồng: Ngày 16/10, Công an huyện Krông Năng, Đắk Lắk vừa triệt phá thành công một đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền giao dịch mỗi ngày trên 2 tỷ đồng. Nhóm con bạc trên đều trú ở 3 huyện Krông Năng, Krông Pắk và huyện Ea Kar do Văn Chín (39 tuổi, trú huyện Krông Năng) cầm đầu. Bị đánh chết vì đi nhậu về còn đe dọa cha mẹ ruột: Kim Út (SN 1992, trú huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) sau khi đi uống rượu về có nhiều hành động hâm dọa cha mẹ ruột là ông Kim Nươn (SN 1964) và vợ là bà Lâm Thị Có. Ông Nươn không kìm được cơn giận lấy cây cù móc sắt dùng để móc rơm đánh tử vong Út. Ngày 16/10, Út bị Công an tỉnh Sóc Trăng tạm giữ. Người giúp việc 7 lần trộm tài sản trị giá hơn 500 triệu của chủ nhà: Trong thời gian làm giúp việc từ tháng 5/2021 đến tháng 9/2021, biết chủ nhà có nhiều tài sản giá trị, Võ Thị Kim Phượng (SN 1985, trú thị xã La Gi, Bình Thuận) đã 7 lần lén lút lấy trộm số tiền 340 triệu đồng tiền mặt và 3 cây vàng. Ngày 16/10, Công an thị xã La Gi cho biết đang tạm giữ Phượng để điều tra. Truy nã cặp vợ chồng ôm hơn 3 tỷ đồng tiền "phường, họ" rồi bỏ trốn: Ngày 16/10, Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết, đã phát lệnh truy nã cặp vợ chồng Nguyễn Văn Dũng (SN 1970) và vợ là Trần Thị Hương (SN 1975) cùng trú trên địa bàn ôm hơn 3 tỷ đồng tiền "phường, họ" rồi bỏ trốn. Triệt phá ổ nhóm cho 300 người vay lãi nặng hơn 18 tỷ đồng: Ngày 16/10, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết vừa ổ nhóm cho vay nặng lãi lớn trên địa bàn. Theo đó, nhóm này đã cho khoảng 300 khách vay tiền, với số tiền cho vay khoảng 18 tỷ đồng (người vay thấp nhất 5 triệu đồng, người cao nhất 50 triệu đồng). Thông tin ca sĩ Thủy Tiên bị bắt là sai sự thật: Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin ca sĩ Thủy Tiên bị bắt vì liên quan hoạt động từ thiện. Chiều 16/10, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết nội dung trên là sai sự thật. Người đàn ông tử vong bên hàng rào thép gai có điện: Ngày 15/10, người dân ở thôn Mạc Thủ 2, xã Liên Mạc, huyện Thanh Hà (Hải Dương) bất ngờ phát hiện ông N.D.C. (là người địa phương) nằm bất động tại hàng rào dây thép gai thuộc khu vực vườn của gia đình mình. Người dân đã đã sử dụng bút thử điện kiểm tra thì phát hiện bờ rào dây thép gai có điện. >>>>> Xem thêm video: Sập nhà hàng tại Trung Quốc, hàng chục người thiệt mạng. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

