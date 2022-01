Tin nóng 14/1: Bé gái nghi bị sàm sỡ trong trường học

Nữ sinh nghi bị sàm sỡ trong trường học: Theo lời gia đình, đang đứng chơi ở sân Trường Tiểu học Trung Đô (TP Vinh, Nghệ An) chờ anh trai để về nhà, bé T. là học sinh lớp 1 tại trường đã bị một người lạ mặt bế vào nhà vệ sinh sàm sỡ. Hiện, Công an TP Vinh đang tích cực điều tra, khoanh vùng nghi phạm theo lời kể của gia đình bị hại. Đi trộm cắp để mua vàng cho nhân tình: Cao Quý Đăng (45 tuổi) đã bẻ khóa cửa một căn nhà ở phường 16, quận Gò Vấp, TP HCM trộm 2 chiếc laptop rồi đem laptop đi bán lấy tiền trả nợ. Số tiền còn lại, Đăng chở bà T.M.U. (40 tuổi, người tình của Đăng) đi mua 2 chỉ vàng. Ngày 14/1, Công an quận Gò Vấp cho biết đang tạm giữ Đăng để điều tra, làm rõ. Lập sàn tiền ảo lừa hàng ngàn nhà đầu tư: Nguyễn Hoàng Huy (SN 1995, ở Hà Nội) đã thiết lập sàn giao dịch số MKC để thu hút, lôi kéo nhà đầu tư. Khi nhà đầu tư mua đồng MKC thì toàn bộ số tiền đầu tư sẽ bị khóa, không rút ra được. Công an xác định chỉ trong vòng 2 tháng, Huy đã lừa đảo chiếm đoạt 10 tỷ đồng. Ngày 14/1, Công an thị xã Duy Tiên, Hà Nam cho biết đang tạm giữ Huy để điều tra, làm rõ. Mâu thuẫn tại bàn nhậu, người đàn ông bị bắn gãy xương đùi: Do mâu thuẫn tại bàn nhậu, Phan Công Hòa (SN 1981, trú tại huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã dùng súng thể thao bắn anh(SN 1977, trú thị xã Kỳ Anh) khiến nạn nhân bị gãy xương đùi. Ngày 14/1, Công an thị xã Kỳ Anh cho biết đang tạm giữ Hòa để điều tra, làm rõ. Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ lại trước cửa đền: Ngày 14/1, UBND xã Đông Xá (huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) cho biết đang tìm người thân cho bé trai sơ sinh bị bỏ tại cửa đền Cặp Tiên. Nếu trong thời gian theo pháp luật quy định mà không có ai đến nhận, UBND xã sẽ tiến hành làm các thủ tục pháp lý cho bé theo quy định. Người phát hiện bé sơ sinh là bà chủ nhang Vũ Thị Mùi (SN 1960, ở đền Cặp Tiên) Tên cướp dùng dao cắt đứt gân tay người phụ nữ đi đường: Hoàng Văn Mông (SN 1994, ở Cao Bằng - đang trọ tại Yên Dũng, Bắc Giang) thấy chị H.T.T (SN 1987) nên đã chặn lại và cướp 1 chiếc điện thoại di động Oppo màu đỏ (trị giá khoảng 3 triệu đồng). Trong quá trình giằng co, Mông đã dùng dao cắt vào tay chị Y. khiến chị Y bị đứt gân tay. Ngày 14/1, Công an huyện Việt Yên cho biết đang tạm giữ Mông để điều tra, làm rõ. Người cha hành hạ con gái 6 tuổi đến chết ở Hà Nội bị đề nghị truy tố: Ngày 14/1, Công an quận Bắc Từ Liêm vừa hoàn tất bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố Lê Thành Công (SN 1978, trú quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tội Cố ý gây thương tích liên quan đến việc bé gái 6 tuổi tử vong bất thường. Bắt quả tang 11 đối tượng trong 'sới' bạc , thu giữ gần 100 triệu đồng: Ngày 14/1, Công an huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa cho biết vừa triệt phá ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức '3 cây cầm chương' tại nhà Lê Viết Mạnh (SN 1972 ở xã Hoằng Đức). Tại hiện trường, lượng Công an thu giữ gần 100 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan. >>> Xem thêm video: Sàm sỡ trong quán ăn, nam thanh niên nhận bài học nhớ đời. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Nữ sinh nghi bị sàm sỡ trong trường học: Theo lời gia đình, đang đứng chơi ở sân Trường Tiểu học Trung Đô (TP Vinh, Nghệ An) chờ anh trai để về nhà, bé T. là học sinh lớp 1 tại trường đã bị một người lạ mặt bế vào nhà vệ sinh sàm sỡ. Hiện, Công an TP Vinh đang tích cực điều tra, khoanh vùng nghi phạm theo lời kể của gia đình bị hại. Đi trộm cắp để mua vàng cho nhân tình: Cao Quý Đăng (45 tuổi) đã bẻ khóa cửa một căn nhà ở phường 16, quận Gò Vấp, TP HCM trộm 2 chiếc laptop rồi đem laptop đi bán lấy tiền trả nợ. Số tiền còn lại, Đăng chở bà T.M.U. (40 tuổi, người tình của Đăng) đi mua 2 chỉ vàng. Ngày 14/1, Công an quận Gò Vấp cho biết đang tạm giữ Đăng để điều tra, làm rõ. Lập sàn tiền ảo lừa hàng ngàn nhà đầu tư: Nguyễn Hoàng Huy (SN 1995, ở Hà Nội) đã thiết lập sàn giao dịch số MKC để thu hút, lôi kéo nhà đầu tư. Khi nhà đầu tư mua đồng MKC thì toàn bộ số tiền đầu tư sẽ bị khóa, không rút ra được. Công an xác định chỉ trong vòng 2 tháng, Huy đã lừa đảo chiếm đoạt 10 tỷ đồng. Ngày 14/1, Công an thị xã Duy Tiên, Hà Nam cho biết đang tạm giữ Huy để điều tra, làm rõ. Mâu thuẫn tại bàn nhậu, người đàn ông bị bắn gãy xương đùi: Do mâu thuẫn tại bàn nhậu, Phan Công Hòa (SN 1981, trú tại huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã dùng súng thể thao bắn anh(SN 1977, trú thị xã Kỳ Anh) khiến nạn nhân bị gãy xương đùi. Ngày 14/1, Công an thị xã Kỳ Anh cho biết đang tạm giữ Hòa để điều tra, làm rõ. Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ lại trước cửa đền: Ngày 14/1, UBND xã Đông Xá (huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) cho biết đang tìm người thân cho bé trai sơ sinh bị bỏ tại cửa đền Cặp Tiên. Nếu trong thời gian theo pháp luật quy định mà không có ai đến nhận, UBND xã sẽ tiến hành làm các thủ tục pháp lý cho bé theo quy định. Người phát hiện bé sơ sinh là bà chủ nhang Vũ Thị Mùi (SN 1960, ở đền Cặp Tiên) Tên cướp dùng dao cắt đứt gân tay người phụ nữ đi đường: Hoàng Văn Mông (SN 1994, ở Cao Bằng - đang trọ tại Yên Dũng, Bắc Giang) thấy chị H.T.T (SN 1987) nên đã chặn lại và cướp 1 chiếc điện thoại di động Oppo màu đỏ (trị giá khoảng 3 triệu đồng). Trong quá trình giằng co, Mông đã dùng dao cắt vào tay chị Y. khiến chị Y bị đứt gân tay. Ngày 14/1, Công an huyện Việt Yên cho biết đang tạm giữ Mông để điều tra, làm rõ. Người cha hành hạ con gái 6 tuổi đến chết ở Hà Nội bị đề nghị truy tố: Ngày 14/1, Công an quận Bắc Từ Liêm vừa hoàn tất bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố Lê Thành Công (SN 1978, trú quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tội Cố ý gây thương tích liên quan đến việc bé gái 6 tuổi tử vong bất thường. Bắt quả tang 11 đối tượng trong 'sới' bạc , thu giữ gần 100 triệu đồng: Ngày 14/1, Công an huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa cho biết vừa triệt phá ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức '3 cây cầm chương' tại nhà Lê Viết Mạnh (SN 1972 ở xã Hoằng Đức). Tại hiện trường, lượng Công an thu giữ gần 100 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan. >>> Xem thêm video: Sàm sỡ trong quán ăn, nam thanh niên nhận bài học nhớ đời. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.