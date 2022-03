Tiết lộ nơi ở mới của 8 con hổ nuôi trái phép ở Nghệ An

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản về việc đồng ý tiếp nhận chăm sóc 8 con hổ đang được gửi nuôi ở Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (huyện Diễn Châu, Nghệ An). Đây là số hổ còn sống trong chuyên án được Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, thu giữ khi bị nuôi nhốt trái phép trong nhà dân ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành vào tháng 8/2021. Đàn hổ được bắn thuốc mê, bỏ vào lồng sắt di chuyển tới Khu sinh thái Diễn Lâm chăm sóc. Tuy nhiên, có 9 con hổ đã bị chết chưa rõ nguyên nhân (8 con chết lúc di chuyển, một con chết trong quá trình chăm sóc), 8 con hổ còn lại được nuôi từ đó đến nay. Theo đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An, 8 con hổ trưởng thành này sẽ được bàn giao cho một vườn thú ở Hà Nội trong những ngày tới. Chi cục Kiểm lâm Nghệ An cũng đã kiểm tra, làm việc với Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm, nơi đang gửi nuôi đàn hổ để thống kê chi phí chăm sóc và lên phương án sẵn sàng cho đơn vị mới tiếp nhận hổ. >>> Xem thêm video: Cận cảnh 17 con hổ lớn nuôi nhốt trái phép trong nhà dân. Nguồn: Người lao động.

