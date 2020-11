Thượng úy công an xã bị đánh tử vong: Bị đấm vỡ lá lách

Ngày 11/11, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, trên địa bàn huyện Lý Nhân vừa xảy ra vụ án mạng khiến một thượng úy công an tử vong.

Theo đó, vụ thượng úy công an xã bị đánh tử vong xảy ra vào khoảng 13h15, ngày 10/11, sau khi nhận được tin báo của người dân về việc tại xưởng may của anh Nguyễn Văn Hưng, SN 1973 ở thôn Sàng, xã Đạo Lý xảy ra vụ xô xát đánh nhau giữa anh Hưng và các đối tượng Nguyễn Văn Côn (SN 1979), Trần Quang Đoài (SN 1972) đều trú tại thôn Đồng Phú, xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân và Phan Văn Thế (SN 1978) trú tại thôn Trác Nội, xã Trần Hưng Đạo, huyện Lý Nhân.

Công an xã Đạo Lý đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện Lý Nhân, đồng thời cử thượng úy Nguyễn Tuấn Mi. và công an viên Nguyễn Văn Huynh trực tiếp xuống hiện trường nắm tình hình, giải quyết vụ việc.

Khi thượng úy M. xuống hiện trường, xác định nhóm đối tượng này sử dụng hung khí đánh nhau, thượng úy M. đã yêu cầu các đối tượng về trụ sở Công an xã làm việc, nhưng các đối tượng không chấp hành, đối tượng Nguyễn Văn Côn đã dùng tay đấm vào vùng bụng, nách thượng úy M. làm thượng úy M. bị thương.

Sau khi được nhân dân đưa đi cấp cứu, đến khoảng 15h cùng ngày, thượng úy M. đã tử vong tại Bệnh viện huyện Lý Nhân, nguyên nhân do bị vỡ lá lách trái gây mất máu dẫn đến tử vong.

Hiện vụđang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.