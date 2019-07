Thiếu úy CSGT lái xe biển xanh tông chết người bây giờ ra sao?

Ngày 4/7, thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương xác nhận, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ vụ việc Thiếu uý Phan Hoài Ân (cán bộ Đội CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương) lái xe biển xanh gây tai nạn chết người.

Hiện trường vụ tai nạn do Thiếu úy CSGT lái xe biển xanh gây ra khiến 1 người tử vong. Cán bộ này bị đình chỉ công tác ngay sau khi xảy ra vụ việc.

“Chúng tôi khẳng định sẽ xử lý nghiêm, không bao che người vi phạm dù đó là ai. Công an tỉnh sẽ có thông tin chính thức khi vụ việc được làm rõ, đúng theo quy định pháp luật”, đại diện Công an tỉnh Bình Dương thông tin.

Trước đó khoảng 20h ngày 9/6, Thiếu uý Phan Hoài Ân điều khiển ô tô Cảnh sát tuần tra kiểm soát biển số 61A - 004.22 lưu thông trên đường ĐT749 hướng từ ấp Hòa Lộc về hướng ngã tư Minh Hòa.

Khi đến khu vực chợ Minh Hòa, chiếc xe này xảy ra va chạm với anh Nguyễn Văn An (23 tuổi, quê Đồng Nai) đang đứng phụ bán hàng trước hiên nhà làm anh An tử vong.

Sau vụ tai nạn, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng CSGT ra Quyết định đình chỉ công tác đối với cán bộ gây ra tai nạn.

Theo báo cáo của Viện KSND tỉnh Bình Dương, ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan điều tra đã yêu cầu lấy mẫu để đi giám định. Tuy nhiên Thiếu uý Ân không hợp tác.