Thầy cúng dùng kiếm đâm thấu tim phổi con trai

Công an tỉnh Nghệ An ngày 10/12 đang tạm giữ Vi Đình Hoa (60 tuổi), trú xã Mậu Đức, huyện Con Cuông (Nghệ An) để điều tra về hành vi Giết người.

Tối một ngày trước, ông Hoa đang ngồi ăn cơm với gia đình thì vợ chồng anh Vi Đình Tuyết (31 tuổi, con trai ông Hoa) đến chơi.

Vi Đình Hoa (đội mũ bảo hiểm). Ảnh: Tường Vy.

Trong lúc hai cha con đang nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn cãi vã . Trong lúc nóng giận, người đàn ông 60 tuổi dùng kiếm đâm trúng con trai gục tại chỗ, tử vong sau đó.

Người đàn ông sau đó vào rừng ăn lá ngón tự tử nhưng gia đình kịp thời phát hiện can ngăn.

Tại cơ quan điều tra, Vi Đình Hoa khai nhận vì nóng giận tức thời dẫn đến cái chết của con trai.

Công an cho biết, ông Hoa hành nghề thầy cúng, thanh kiếm ông đâm con trai thường dùng làm lễ cúng bái.