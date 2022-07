Thái Bình: Xe container đâm sập cổng chào khu vực quảng trường 14-10

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng gần 22h đêm 14/7. Vào thời điểm trên, xe đầu kéo đông lạnh của hãng vận tải Trang Anh BKS: 17H-009.37, kéo theo rơ-moóc mang BKS: 17R-008.77 do lái xe Bùi Gia Duẩn (trú tại xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) điều khiển chở quả vải từ tỉnh Bắc Giang lưu thông theo hướng đường Võ Nguyên Giáp qua đường Lê Lợi vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Khi lưu thông đến đầu đường Lê Lợi (khu vực quảng trường 14/10, đối diện trụ sở HĐND - UBND tỉnh Thái Bình) thuộc địa phận phường Lê Hồng Phong, thì bất ngờ đâm vào cổng chào trên đường. Hậu quả, cổng chào bị gãy, đổ sập xuống đường. Một phần cổng chào đè lên xe ô tô 4 chỗ mang BKS: 17A-098.35 đang đỗ ở chiều đường đối diện. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, tại khu vực Quảng trường 14-10 đang diễn ra hoạt động văn hóa văn nghệ thu hút rất đông người dân đến xem. Rất may vụ tai nạn không có thương vong về người. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông khẩn trương có mặt, phong tỏa hiện trường, phân luồng điều tiết giao thông, đảm bảo tình hình an ninh trật tự. Hiện, nguyên nhân vụ xe container đâm đổ sập cổng chào, đè lên một xe con đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Đồng Tháp: Va chạm với ô tô khách, người lái xe mô tô tử vong. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

