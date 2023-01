Tết Quý Mão 2023: Tuổi xông đất tốt nhất cho gia chủ

Xông đất là gì?

Xông đất được biết đến là một phong tục cổ truyền trong dịp Tết Nguyên Đán của người Việt. Đây thực chất là cách gọi những người đầu tiên đặt chân vào nhà bạn ngay sau khoảnh khắc giao thừa.

Người xưa thường quan niệm rằng, nếu như người đầu tiên này hợp tuổi với gia chủ thì ắt hẳn gia đình sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc và bình an trong năm mới hoặc ngược lại. Thông thường, tục lệ xông đất này sẽ không diễn ra quá lâu, chỉ mất khoảng từ 10 đến 15 phút. Ngoài ra, người xông đất sẽ thường mang theo quà tặng để chúc Tết cho gia chủ hoặc bao lì xì cho trẻ nhỏ trong nhà cùng với những lời chúc may mắn nhất.

Ý nghĩa của phong tục xông đất

Theo quan điểm của ông bà xưa, sau đêm giao thừa thì mọi điều không may đã đi qua để bắt đầu cho những khởi đầu mới mẻ khác đến. Do đó, người đến nhà bạn đầu tiên trong năm mới này thường rất được gia chủ xem trọng.

Hơn nữa, vị khách “hợp mệnh” sẽ mang đến cho gia chủ nhiều điều tốt lành và tài lộc. Đồng thời, những người này cũng sẽ được gia chủ đón tiếp nồng nhiệt cùng những lời chúc tụng may mắn khác.

Tuổi xông đất tốt nhất năm 2023

Khi chọn tuổi xông nhà năm Quý Mão 2023, người xông đất trước tiên phải là người có tuổi hợp thiên can, địa chi của năm và không xung khắc với tuổi gia chủ. Ngoài ra, cũng không nên nhờ người tuổi Tý và tuổi Ngọ xông nhà, xông công ty, mở hàng, khai trương.

Theo các chuyên gia phong thủy, trong năm mới Quý Mão 2023 có 4 tuổi rất tốt để xông nhà, mở hàng gồm Mậu Tuất (1958), Canh Tuất (1970), Tân Hợi (1971), Tân Mùi (1991). Bên cạnh đó, gia chủ có thể lựa chọn các tuổi sau: Ất Mùi (1955), Mậu Thân (1968), Nhâm Tuất (1982), Quý Hợi (1983), Mậu Thìn (1988), Giáp Tuất (1994), Ất Hợi (1995), Mậu Dần (1998), Quý Mùi (2003).

Các tuổi xông đất xấu với gia chủ năm Quý Mão 2023 là: Giáp Ngọ 1954 (Xấu), Mậu Tuất 1958 (Xấu), Qúy Tỵ 1953 (Xấu), Nhâm Dần 1962 (Xấu), Canh Tý 1960 (Xấu), Tân Hợi 1971 (Xấu), Giáp Dần 1974 (Xấu), Nhâm Tý 1972 (Xấu), Đinh Tỵ 1977 (Xấu), Ất Mão 1975 (Xấu).

Kiêng kỵ khi xông đất đầu năm

Bên cạnh việc chọn người có tuổi phù hợp thì gia chủ còn cần lưu ý một số yếu tố kiêng kỵ trong việc xông đất, xông nhà đầu năm mới để có thể đảm bảo vận may cho gia đình. Cụ thể:

- Người đến xông đất không nên là người có vừa gặp chuyện không vui trong gia đình, công việc, sự nghiệp, có đạo đức không tốt, gia đình không êm ấm,…

- Tránh để phụ nữ có thai đến xông nhà ngày đầu năm.

- Những người có người thân vừa qua đời.

- Người xông nhà đầu năm không mặc quần áo màu đen hoặc trắng.

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.