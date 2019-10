Tài xế Grab bị sát hại: Toàn cảnh buổi thực nghiệm hiện trường

Vào 15h chiều ngày 1/10, Công an quận Bắc Từ Liêm (TP Hà Nội) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội đã đưa 2 nghi phạm sát hại nam sinh viên Nguyễn Cao S. (SN 2001, trú tại Thanh Hoá) là Đinh Văn Trường (19 tuổi) và Đinh Văn Giáp (24 tuổi, cùng trú tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) đến hiện trường tại trước cổng Bến xe Mỹ Đình để thực nghiệm hiện trường vụ tài xế GrabBike bị sát hại. Nghi phạm được lực lượng chức năng chở đến bằng xe thùng đến hiện trường thực nghiệm hiện trường vụ án. Nghi phạm Đinh Văn Giáp ngồi thực nghiệm lại cảnh ngồi đợi xe tại cổng bến xe. Tại khu vực thực nghiệm hiện trường, có rất đông người tò mò ra xem cơ quan chức năng thực nghiệm lại vụ án. Chiếc xe giống với xe của nạn nhân được đưa đến hiện trường phục vụ công tác thực nghiệm. Các đối tượng "diễn" lại cảnh bắt xe và lên xe di chuyển. Đến 15h30, kết thúc buổi thực nghiện, các nghi phạm được công an áp giải lên xe chuyên dụng để di chuyển về nơi giam giữ. Trước đó, khoảng 13h cùng ngày, 2 nghi phạm là Đinh Văn Trường và Đinh Văn Giáp được áp giải đến hiện trường tại khu phố Cao Phong, phường Thuỵ Phương (quận Bắc Từ Liêm) để thực nghiệm hiện trường vụ tài xế GrabBike bị sát hại. trước khi được đưa ra bến Mỹ Đình để hoàn tất buổi thực nghiệm. Rất đông người dân cùng phóng viên có mặt tại khu vực hiện trường để theo dõi 2 nghi phạm diễn lại hành vi phạm tội. Khu vực tại hiện trường là nơi vắng vẻ, xa khu dân cư. Nghi phạm Đinh Văn Giáp là đối tượng đầu tiên thực nghiệm lại hiện trường vụ án. Giáp bình tĩnh diễn tả hành vi phạm tội. Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 20h30 ngày 26/9, anh Nguyễn Cao S. (là sinh viên 1 trường cao đẳng tại địa bàn Hà Nội) chạy xe ôm, điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter, màu xanh mang BKS 36B5 - 443.41 chở theo 2 nam thanh niên là khách vẫy ngang đường, từ khu vực bến xe Mỹ Đình đến khu vực phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm). Khi anh Sang chở 2 người này đến khu vực tổ dân phố Tân Phong (phường Thụy Phương) thì bị đâm tử vong và cướp đi chiếc xe máy cùng chiếc điện thoại iPhone 7 Plus màu đen. Gây án xong, các nghi phạm bỏ lại thi thể anh S. tại bãi đất hoang, khu vực công trường đường nối với đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, rồi bỏ trốn. Chiều ngày 30/9, cơ quan Công an đã bắt được 2 nghi phạm là Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Bước đầu hai nghi phạm này đã thừa nhận sát hại nam sinh viên Nguyễn Cao S.. Đối tượng Giáp thực nghiệm hiện trường. Nhát dao lạnh lùng, độc ác của Giáp đã cướp đi sinh mạng của cậu sinh viên chạy xe ôm GrabBike kiếm tiền ăn học. Mặt nghi phạm Đinh Văn Giáp - kẻ sát hại tài xế Grab vẫn nhơn nhơn, không chút ăn năn, hối lỗi. Nghi phạm thực nghiệm lại cảnh đâm tài xế Grab. Nghi phạm Giáp khai nhận đã đâm tài xế nhiều nhát, không nhớ đâm vào đâu và bao nhiêu nhát thì khiến tài xế tử vong.

Vào 15h chiều ngày 1/10, Công an quận Bắc Từ Liêm (TP Hà Nội) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội đã đưa 2 nghi phạm sát hại nam sinh viên Nguyễn Cao S. (SN 2001, trú tại Thanh Hoá) là Đinh Văn Trường (19 tuổi) và Đinh Văn Giáp (24 tuổi, cùng trú tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) đến hiện trường tại trước cổng Bến xe Mỹ Đình để thực nghiệm hiện trường vụ tài xế GrabBike bị sát hại. Nghi phạm được lực lượng chức năng chở đến bằng xe thùng đến hiện trường thực nghiệm hiện trường vụ án. Nghi phạm Đinh Văn Giáp ngồi thực nghiệm lại cảnh ngồi đợi xe tại cổng bến xe. Tại khu vực thực nghiệm hiện trường, có rất đông người tò mò ra xem cơ quan chức năng thực nghiệm lại vụ án. Chiếc xe giống với xe của nạn nhân được đưa đến hiện trường phục vụ công tác thực nghiệm. Các đối tượng "diễn" lại cảnh bắt xe và lên xe di chuyển. Đến 15h30, kết thúc buổi thực nghiện, các nghi phạm được công an áp giải lên xe chuyên dụng để di chuyển về nơi giam giữ. Trước đó, khoảng 13h cùng ngày, 2 nghi phạm là Đinh Văn Trường và Đinh Văn Giáp được áp giải đến hiện trường tại khu phố Cao Phong, phường Thuỵ Phương (quận Bắc Từ Liêm) để thực nghiệm hiện trường vụ tài xế GrabBike bị sát hại. trước khi được đưa ra bến Mỹ Đình để hoàn tất buổi thực nghiệm. Rất đông người dân cùng phóng viên có mặt tại khu vực hiện trường để theo dõi 2 nghi phạm diễn lại hành vi phạm tội. Khu vực tại hiện trường là nơi vắng vẻ, xa khu dân cư. Nghi phạm Đinh Văn Giáp là đối tượng đầu tiên thực nghiệm lại hiện trường vụ án. Giáp bình tĩnh diễn tả hành vi phạm tội. Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 20h30 ngày 26/9, anh Nguyễn Cao S. (là sinh viên 1 trường cao đẳng tại địa bàn Hà Nội) chạy xe ôm, điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter, màu xanh mang BKS 36B5 - 443.41 chở theo 2 nam thanh niên là khách vẫy ngang đường, từ khu vực bến xe Mỹ Đình đến khu vực phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm). Khi anh Sang chở 2 người này đến khu vực tổ dân phố Tân Phong (phường Thụy Phương) thì bị đâm tử vong và cướp đi chiếc xe máy cùng chiếc điện thoại iPhone 7 Plus màu đen. Gây án xong, các nghi phạm bỏ lại thi thể anh S. tại bãi đất hoang, khu vực công trường đường nối với đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, rồi bỏ trốn. Chiều ngày 30/9, cơ quan Công an đã bắt được 2 nghi phạm là Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Bước đầu hai nghi phạm này đã thừa nhận sát hại nam sinh viên Nguyễn Cao S.. Đối tượng Giáp thực nghiệm hiện trường. Nhát dao lạnh lùng, độc ác của Giáp đã cướp đi sinh mạng của cậu sinh viên chạy xe ôm GrabBike kiếm tiền ăn học. Mặt nghi phạm Đinh Văn Giáp - kẻ sát hại tài xế Grab vẫn nhơn nhơn, không chút ăn năn, hối lỗi. Nghi phạm thực nghiệm lại cảnh đâm tài xế Grab. Nghi phạm Giáp khai nhận đã đâm tài xế nhiều nhát, không nhớ đâm vào đâu và bao nhiêu nhát thì khiến tài xế tử vong.