Tai nạn giao thông liên hoàn, 2 người thương vong ở Hà Giang

Ngày 3/9, thông tin từ Công an huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang cho biết, khoảng 00h15 cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại km72+600 quốc lộ 2 thuộc địa phận thôn Tân An, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 ô tô.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cụ thể, vào thời điểm trên, ô tô BKS: 22H 004.63 kéo theo rơ mooc 22R - 005.70 do anh Nguyễn Tuấn Giang (SN 1986, thường trú tại TDP Tân Long, TT Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) điều khiển hướng từ Hà Giang đi Tuyên Quang đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với ô tô khách BKS: 29F 051.41 do anh Hà Thế Tài (SN 1982, trú tại xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) đi cùng chiều, phía trước.

Trong quá trình chờ lực lượng chức năng đến khám nghiệm hiện trường, xe máy BKS: 23D1 - 041.13 di chuyển hướng Hà Giang - Tuyên Quang đã đâm vào phía sau rơ mooc 22R - 005.70. Được biết, người ngồi trên xe là anh Trần Tiến P. và Trần Tiến Phú cùng sinh năm 1999 và cùng trú tại TDP Bình Long, thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang (chưa xác định được người điều khiển).

Hậu quả, anh Trần Tiến P. tử vong tại hiện trường, còn anh Trần Tiến Phú bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Quang. Tại hiện trường, 3 phương tiện hư hỏng nặng. Hiện, vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.