Tai nạn 2 người tử vong ở Aeon Long Biên: Là hai mẹ con ruột

Ngày 16/11, Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, đã xác định được danh tĩnh hai nạn nhân trong vụ tai nạn giữa xe máy với xe tải đầu kéo Howo ở đoạn đối diện Trung tâm thương mại Aeon Long Biên là mẹ con ruột. Được biết, hai nữ nạn nhân đi trên xe máy Honda Lead màu xanh đen là chị Đỗ Thị Thu H. (SN 1983) và em Nguyễn Diệp C. (SN 2007 cùng trú tại quận Long Biên, là 2 mẹ con), chưa xác định người điều khiển. Ô tô đầu kéo Howo kéo theo rơ móc trên đầu xe ghi dòng chữ logo 5678 Thanh Tùng do anh Nguyễn Minh Hưng (SN 1985 ở Thanh Tuyền, Phủ Lý, Hà Nam) điều khiển. Trước đó, vụ tai nạn 2 người tử vong ở Aeon Long Biên xảy ra vào khoảng hơn 12h ngày 15/11, tại điểm giao Đàm Quang Trung với Cổ Linh, Phường Long Biên, Hà Nội, chiều từ cầu Vĩnh Tuy về phía cầu Long Biên, xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô đầu kéo kéo theo rơ móoc va chạm với xe mô tô lead màu xanh đen. Cú tông mạnh cuốn xe máy và 2 người trên xe vào gầm ô tô đầu kéo khiến cả 2 tử vong tại chỗ. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, tổ tuần tra của Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã có mặt bảo vệ hiện trường và phối hợp với các công an địa bàn, các Đội kỹ thuật hình sự, Đội Điều tra tổng hợp, Viện kiểm sát quận Long Biên xử lý vụ tai nạn. Hiện vụ tai nạn 2 người tử vong ở Aeon Long Biên đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Va chạm với ô tô khách, người lái xe mô tô tử vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Ngày 16/11, Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, đã xác định được danh tĩnh hai nạn nhân trong vụ tai nạn giữa xe máy với xe tải đầu kéo Howo ở đoạn đối diện Trung tâm thương mại Aeon Long Biên là mẹ con ruột. Được biết, hai nữ nạn nhân đi trên xe máy Honda Lead màu xanh đen là chị Đỗ Thị Thu H. (SN 1983) và em Nguyễn Diệp C. (SN 2007 cùng trú tại quận Long Biên, là 2 mẹ con), chưa xác định người điều khiển. Ô tô đầu kéo Howo kéo theo rơ móc trên đầu xe ghi dòng chữ logo 5678 Thanh Tùng do anh Nguyễn Minh Hưng (SN 1985 ở Thanh Tuyền, Phủ Lý, Hà Nam) điều khiển. Trước đó, vụ tai nạn 2 người tử vong ở Aeon Long Biên xảy ra vào khoảng hơn 12h ngày 15/11, tại điểm giao Đàm Quang Trung với Cổ Linh, Phường Long Biên, Hà Nội, chiều từ cầu Vĩnh Tuy về phía cầu Long Biên, xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô đầu kéo kéo theo rơ móoc va chạm với xe mô tô lead màu xanh đen. Cú tông mạnh cuốn xe máy và 2 người trên xe vào gầm ô tô đầu kéo khiến cả 2 tử vong tại chỗ. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, tổ tuần tra của Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã có mặt bảo vệ hiện trường và phối hợp với các công an địa bàn, các Đội kỹ thuật hình sự, Đội Điều tra tổng hợp, Viện kiểm sát quận Long Biên xử lý vụ tai nạn. Hiện vụ tai nạn 2 người tử vong ở Aeon Long Biên đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Va chạm với ô tô khách, người lái xe mô tô tử vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.