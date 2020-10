Sự thật Tuyên Quang “mở” 2 gói thầu 2,5 tỷ may vest cho đại biểu?

Chi 2,5 tỷ đồng may vest cho đại biểu Theo thông báo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang (khóa XVI), thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 12/10 đến hết ngày 15/10/2020, khai mạc Đại hội ngày 14/10/2020. Đại hội diễn ra những nội dung chính: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuy nhiên, trước khi Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII diễn ra, dư luận lại lùm xùm trước việc Văn phòng Tỉnh uỷ Tuyên Quang mời thầu 2 gói thầu may 428 bộ trang phục cho các đại biểu về dự Đại hội với tổng dự toán 2 gói thầu là hơn 2,5 tỷ đồng. Sự thật thế nào?

Tỉnh ủy Tuyên Quang. Ảnh: Tuyenquang.gov.vn

Theo tìm hiểu của PV trên mạng đấu thầu Quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, tháng 8/2020, Văn phòng Tỉnh uỷ tỉnh Tuyên Quang từng mời thầu rộng rãi trong nước 2 gói thầu: "May trang phục đại biểu các huyện dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, Nhiệm kỳ 2020 - 2025" (gói thầu số 01) và gói thầu "May trang phục đại biểu Thành phố và các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025" (gói thầu số 02).

Thông tin mời thầu gói may trang phục địa biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, Nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho thấy, gói thầu này sẽ may 203 bộ trang phục đại biểu đến từ các huyện với dự toán gói thầu được Văn phòng Tỉnh uỷ Tuyên Quang đưa ra là 1,218 tỷ đồng. Nguồn kinh phí từ ngân sách đảng tỉnh.

Gói thầu “May trang phục đại biểu Thành phố và các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, Nhiệm kỳ 2020 – 2025” với với 225 bộ trang phục cho các đại biểu đến từ thành phố Tuyên Quang với dự toán 1,350 tỷ đồng. Ngân sách đảng tỉnh.

Với gói thầu may trang phục địa biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, bên mời thầu đã đưa ra yêu cầu cung cấp 143 bộ complet (dành cho nam giới, với 1 quần, 1 áo vest có lót trong), 60 bộ complet dành cho nữ (1 quần và 1 áo vest có lót trong). Với gói thầu số 2, yêu cầu cung cấp 169 bộ dành cho nam và 56 bộ dành cho nữ.

Đáng chú ý, yêu cầu đối với tất cả 428 bộ trang phục này là "chất liệu CASHMERE của Italy, nguyên phụ liệu: Cúc áo, khoá quần, chỉ may nhập của Đức; chất liệu vải lót trong của Nhật". Mỗi bộ sẽ được may theo số đo cụ thể của từng đại biểu. Nhà thầu sẽ phải cung cấp sản phẩm tới tận nhà của từng đại biểu.

Theo mạng đấu thầu Quốc gia, Văn phòng Tỉnh uỷ Tuyên Quang cũng đã mời thầu hai gói thầu khác là Cung cấp hàng phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 với dự toán gói thầu 329 triệu đồng và Gói thầu cung cấp vật tư, văn phòng phẩm phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 với dự toán gói thầu lên đến hơn 871 triệu đồng.

Thông tin mời thầu gói may trang phục địa biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII.

Nhà thầu trúng hai gói thầu trên là ai? Ngày 24/8, Văn phòng Tỉnh ủy Tuyên Quang đã ban hành quyết định 862 phê duyệt lựa chọn nhà thầu trúng gói thầu số 01 May trang phục đại biểu các huyện dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, Nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Đầu tư tổng hợp Thương mại truyền thông Thu Phương có địa chỉ tại số 939 Ngô Gia Tự (TP Hà Nội) với giá trúng thầu 1.211.910.000 VND. Cùng ngày, Văn phòng Tỉnh ủy Tuyên Quang đã ban hành quyết định 863 phê duyết kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 2 "May trang phục đại biểu Thành phố và các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025". Đơn vị trúng thầu vẫn là Công ty TNHH Đầu tư tổng hợp Thương mại truyền thông Thu Phương với giá trúng thầu 1.343.250.000 đồng.

Gói thầu “May trang phục đại biểu Thành phố và các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, Nhiệm kỳ 2020 – 2025”.

Việc Tuyên Quang chi đến 2,5 tỷ đồng để may vest cho đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lại cầu kỳ yêu cầu chất liệu của Italy, Cúc áo, khoá quần, chỉ may nhập của Đức; chất liệu vải lót trong của Nhật…khiến dư luận có nhiều ý kiến trái chiều. Đa số cho rằng, việc bỏ ra 2,5 tỷ đồng để may vest cho đại biểu là không cần thiết, thậm chí lãng phí. Đồng thời đặt câu hỏi, đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, vậy Tuyên Quang chi đến 2,5 tỷ đồng chỉ để may vest cho đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII có nên?

