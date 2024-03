Sơn La: Vào trường dùng dao khống chế nữ sinh, cướp tài sản

Ngày 4/3, Công an TP. Sơn La, tỉnh Sơn La cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Hùng Cường (SN 1990, trú tại tổ 12 phường Quyết Thắng, TP Sơn La) về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Trần Hùng Cường tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 20h ngày 1/3, chị Đ.K.H. (SN 2004) - sinh viên trường Đại học Tây Bắc - đang đi bộ tại khu vực khuôn viên trường Đại học Tây Bắc thì bị một nam giới đeo khẩu trang che kín mặt, dùng dao khống chế, cướp chiếc iPhone 7 rồi bỏ chạy.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Sơn La đã phối hợp với các đơn vị chức năng tập trung áp dụng các biện pháp điều tra, rà soát đối tượng, phương tiện và vật chứng vụ án.

Đến ngày 3/3, Cơ quan CSĐT Công an TP. Sơn La đã nhanh chóng điều tra, làm rõ đối tượng gây ra vụ cướp tài sản trên là Trần Hùng Cường. Tại cơ quan Công an, Cường khai nhận vừa trở về địa phương sinh sống, nhưng do không có tiền nên nảy sinh ý định cướp tài sản và gây án như trên. Theo cơ quan Công an, Cường đã có 1 tiền án về tội cướp tài sản.

Hiện vụ vào trường dùng dao khống chế nữ sinh cướp tài sản đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.