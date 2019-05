Sau giang hồ mạng Khá "bảnh", Youtuber lại dạy giới trẻ chơi ma túy

Mới đây, Google đã xóa 1 tài khoản trên mạng xã hội Youtube có tên Prank HD vì có những nội dung không lành mạnh như hướng dẫn giới trẻ chơi ma túy.

Được biết Prank HD là kênh Youtube đạt được khoảng 700.000 lượt theo dõi, chủ yếu là giới trẻ. Nội dung kênh này đa phần làm về các video về đời sống "dân chơi", giang hồ, xã hội. Các hoạt động ăn chơi không lành mạnh như "bay lắc", thậm chí là hướng dẫn chơi ma túy.

Ảnh cắt từ clip của kênh Prank HD.

Theo luật sư Diệp Năng Bình (Trưởng Văn phòng luật sư Tinh Thông Luật), các đối tượng đăng tải clip hướng dẫn sử dụng ma túy có thể lãnh án 5 năm tù trong trường hợp bị truy tố.

"Trong thời gian qua, cơ quan công an liên tục những vụ phá án ma túy số lượng lớn làm dư luận không khỏi rùng mình. Ai cũng hiểu, ma túy tác hại cho xã hội như thế nào.

Đó là nguyên nhân gây mất trật tự an toàn xã hội, là nguồn gốc của nhiều loại tội phạm hình sự. Thực tế cho thấy, ma tuý là bạn đồng hành của tội phạm , mối quan hệ giữa ma túy và tội phạm là mối quan hệ nhân quả.

Ma tuý gắn liền với hành vi phạm tội, là nguồn bổ sung tội phạm. Khi đã lên cơn nghiện, những con nghiện sẵn sàng làm mọi việc miễn là có tiền, có ma tuý, thậm chí giết người, cướp của" - luật sư Bình nói.

Luật sư Diệp Năng Bình

Luật An ninh mạng 2018, số 24/2018/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 12/06/2018 và đã chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Trong luật này có quy định, nghiêm cấm việc lợi dụng không gian mạng để thực hiện các hành vi như: Tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục mua chuộc lựa gạt, lột kéo người chống phá Nhà nước; Xuyên tạc lịch sử; Thông tin sai sự thật gây hoang mang; Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội…

Cụ thể tại Điểm đ, e Khoản 1 Điều 8 của luật này nghiêm cấm việc sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi sau đây: Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng; Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội.

Luật này cũng xác định các hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội bao gồm như Tuyên truyền, quảng cáo, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật; Hướng dẫn người khác thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; Hành vi khác sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Hành vi này còn có dấu hiệu Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy được quy định Điều 326 Bộ luật hình sự 2015. Lý do ở đây, là tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định 178/2004/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm. Theo đó, đồi trụy là một trong những khái niệm trọng tâm và được định nghĩa tại Nghị định này như sau: Đồi trụy là sự thể hiện bằng hành động, bằng hình ảnh, bằng âm thanh lối sống ăn chơi, tiêu khiển thấp hèn, xấu xa, hư hỏng đến mức tồi tệ về đạo đức, trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc.