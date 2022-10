Sạt lở nghiêm trọng chia cắt tuyến đường Hồ Chí Minh

Sáng 11/10, tin từ Đồn Biên phòng Hướng Lập (BĐBP Quảng Trị), đêm 10/10, tại Km169+100 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua thôn Cợp (xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), xảy ra sạt lở lớn.

Hiện trường vụ sạt lở

Tại hiện trường hàng ngàn m3 đất đá sạt xuống, gây tắc hoàn toàn tuyến đường Hồ Chí Minh từ xã Hướng Lập đi tỉnh Quảng Bình.

Hiện Đồn Biên phòng Hướng Lập đang phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ và chính quyền địa phương và nhân dân để sớm khắc phục và thông tuyến.

Trước đó cũng tại địa bàn Hướng Hóa, mưa lũ lên nhanh đã cuốn trôi em Hồ Bảo N (học sinh lớp 4) trong lúc cùng bạn đi câu cá. Rất may sau đó em đã được người dân và Đồn Biên phòng Hướng Lập phát hiện cấp cứu kịp thời, bảo toàn tính mạng.

Theo Văn phòng Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Trị, do ảnh hưởng của không khí lạnh, những ngày qua trên địa bàn đã có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa từ 19h ngày 8/10 đến 7h ngày 11/10 phổ biến 100-200 mm, hiện có mưa rất nhỏ. Mực nước trên sông Ô Lâu tại Hải Tân (Trạm Hải Tân) xấp xỉ báo động 1; các sông còn lại ở mức dưới báo động 1.