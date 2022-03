Sát hại con trai, chém vợ trọng thương ở Tuyên Quang: Nghi phạm khai gì?

Liên quan tới vụ sát hại con trai, chém vợ trọng thương, ngày 7/3, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đang tạm giữ đối tượng Lý Văn Học (SN 1985, trú tại xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) để điều tra về hành vi "Giết người".

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Trước đó, sáng 6/3, Công an tỉnh Tuyên Quang nhận được tin báo về vụ sát hại con trai, chém vợ trọng thương xảy ra tại xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn. Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Yên Sơn khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc.

Sau khi gây án, Lý Văn Học cố thủ trong nhà, có ý định tự sát. Lực lượng Công an đã vận động, thuyết phục đối tượng Học đầu thú. Bước đầu, đối tượng Học đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận do bộc phát dẫn đến vụ án mạng đau lòng.

Cơ quan Công an xác định, vào khoảng 4h sáng 6/3, Lý Văn Học đã dùng dao sát hại con trai là L.M.Đ (SN 2016). Sau đó, Học tiếp tục dùng dao chém vợ là chị T.T.X (SN 1984) trọng thương. Chị X. đã chạy trốn vào một nhà dân và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Hiện vụ sát hại con trai, chém vợ trọng thương ở Tuyên Quang đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.