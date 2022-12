Quảng Ninh: Thanh niên 17 tuổi trộm trang sức trên tượng ở đền thờ

Ngày 21/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Yên đã tạm giữ hình sự đối với Lê Ngọc Quốc Anh (SN 2005, trú tại phường Đông Hương, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, vào ngày 15/12, Công an huyện Tiên Yên nhận được tin báo của thủ nhang đền Đức ông Hoàng Cần về việc phát hiện bị mất 4 kiềng vàng, 4 đôi hoa tai bằng vàng được đeo trên tượng ở ban thờ trong đền, ước tính giá trị khoảng 100 triệu đồng.

Đối tượng Lê Ngọc Quốc Anh.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tiên Yên đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ và trong vòng chưa đến 24h đã xác định và bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản là Lê Ngọc Quốc Anh cùng tang vật vụ án. Sau khi trộm cắp tài sản, Lê Ngọc Quốc Anh đã đem bán tại một cửa hàng vàng trên địa bàn phường Cửa Ông, TP. Cẩm Phả rồi lên xe khách đi Thanh Hóa.

Hiện vụ thanh niên 17 tuổi trộm trang sức trên tượng ở đền thờ ở Quảng Ninh đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.