Phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong trường học

Được biết, Hội nghị được Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Phòng chống ma túy PSD đồng tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo và tại 63 điểm cầu của 63 Sở Giáo dục và Đào tạo.

Hiện nay, tệ nạn ma túy đang là vấn đề phức tạp ảnh hưởng ảnh hưởng tới nhiều mặt của đời sống - xã hội để lại hậu quả nặng nề về kinh tế, sức khỏe công cộng, trật tự, an toàn xã hội và đe dọa an ninh quốc gia. Tính đến cuối năm 2020, theo thống kê của Bộ Công an - Cơ quan thường trực về PCMT của Ủy ban Quốc gia nước ta có 235.012 người nghiện có hồ sơ quản lý.

Tuy nhiên, trên thực tế, số người nghiện và nghi nghiện ở nước ta còn cao hơn. Điều đáng nói là thành phần người nghiện rất đa dạng và đang trong độ tuổi rất trẻ. Trong đó, có cả người nghiện là học sinh, sinh viên. Ma túy đã và đang hủy hoại tương lai của nhiều thanh, thiếu niên, lấy đi cơ hội giúp họ trở thành công dân có ích cho đất nước và đang đe dọa cuộc sống bình yên của hàng triệu người khác.