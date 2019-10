Phơi bày sự thật nhân viên chiều khách ở “động” massage kích dục, karaoke

Thời gian qua, các cơ quan chức năng trên địa bàn cả nước liên tục triệt phá thành công các ổ mại dâm, kích dục núp bóng massage, karaoke…Từ đây góc khuất về “công việc”, chế độ của các nữ nhân viên, tiếp viên trong các “động” mại dâm trá hình này được phơi bày khi không có lương mà chỉ sống dựa vào tiền bo, tiền đi khách và chia chác với chủ, cùng với đó, nhiều chiêu trò đối phó với các cơ quan chức năng tại các “động” mại dâm trá hình này cũng được phơi bày khi chủ các cơ sở massage đã mua và đào tạo khoảng 1 ngày để nhân viên có chứng chỉ kỹ thuật viên, giam cầm các nữ nhân viên để không bị lộ chiêu trò làm ăn phi pháp…



Chiêu trò qua mặt chức năng của chủ cơ sở massage

Mới đây, trên Vietnamnet, nữ tiếp viên tên Oanh (tên nhân vật đã thay đổi) ở cơ sở massage Hương Mê 1 (P.Dĩ An, TX.Dĩ An) kể, cô chỉ mới vào làm vài ngày. Khi vào thì được đào tạo kỹ thuật massage chỉ trong 1 ngày rồi bắt đầu tiếp khách. Công việc đào tạo là người của cơ sở chỉ hướng dẫn vài bước đấm bóp qua loa rồi tới các thao tác kích dục còn bằng kỹ thuật viên massage thì chủ cơ sở lo.

Đáng chú ý, tiết lộ của nhiều nữ tiếp viên ở một số cơ sở massage vùng giáp ranh, “bao” chứng chỉ kỹ thuật viên cho họ là từ 1 trung tâm đào tạo ở Đồng Nai, giá 2 triệu đồng. Tuy nhiên, vào làm việc hơn nửa năm nhưng chưa thấy chứng chỉ kỹ thuật viên như thế nào.

Theo các tiếp viên, khi vào massage Hương Mê 1, họ phải đóng khoản thế chân 5 triệu. Nếu không có tiền thì phục vụ khách kiếm tiền trả dần. Đáng chú ý, các cơ sở massage bình dân này không hề chi trả lương cho tiếp viên, họ kiếm sống bằng tiền “boa” nhờ vào việc “chiều”, kích dục cho khách.

Nữ tiếp viên ở chốn massage tới bến ven Sài Gòn tiết lộ chiêu độc giữ khách. Ảnh: Vietnamet.

Tại cơ sở massage Vạn An Bình, khi khách bày tỏ sự e ngại với những trò kích dục bạo sẽ bị lực lượng chức năng kiểm tra, khách và nữ tiếp viên không mảnh vải che thân... thì nam nhân viên dẫn khách vào trấn an "ở đây lo hết rồi".

Không được hưởng lương mà chỉ sống dựa vào tiền bo, tiền đi khách

Dịch vụ massage nhạy cảm, khỏa thân, kích dục mang lại nguồn thu khủng lên đến vài chục triệu đồng/nhân viên/tháng và chủ cơ sở hàng trăm triệu/tháng phần nào lý giải việc chủ cơ sở, nhân viên bất chấp tất cả để khỏa thân, kích dục.

Theo đó, vào tháng 9/2019, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở Massage Vip thuộc khách sạn Biển Đông (quận Ba Đình, Hà Nội), nữ nhân viên khỏa thân tắm chung với khách, thậm chí có hành vi kích dục.

Theo lời khai của quản lý cơ sở Massage Vip trong khách sạn Biển Đông kích dục cho khách cho thấy, tại cơ sở massage này có các gói dịch vụ như “tắm cho khách”, “tắm chung với khách” với giá lần lượt là 900.000 - 1 triệu đồng/lượt. Mỗi khách massage chi từ giá lần lượt là 900.000 - 1 triệu đồng/lượt thì khách sạn sẽ được hưởng số tiền lần lượt là 400.000 đồng, trong khi đó nhân viên massage sẽ hưởng từ 500.000 đồng – 600.000 đồng.

Với thu nhập như trên cho thấy, kiếm tiền từ dịch vụ nhạy cảm, phi pháp này quá dễ bởi giả định, mỗi ngày nhân viên chỉ cần tắm cho hai khách trung bình thì thu nhập cũng đến hơn 30 triệu/tháng và chủ khách sạn, cơ sở cũng “cá kiếm” hơn 20 triệu đồng/tháng/1 nhân viên. Số tiền từ dịch vụ này sẽ tăng lên từ việc nhân viên tiếp bao nhiêu khách trong một ngày, một tháng nhưng việc cả nhân viên và chủ cơ sở đều “kiếm bộn tiền” là điều không khó lý giải.

Thu nhập khủng nhưng đến từ tiền bo, tiền đi khách và tiền chi với chủ chứ thực tế các nữ nhân viên "động quỷ" không có lương, chế độ hợp pháp.

Trước đó, đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội 2 phối họp cùng công an kiểm tra 2 cơ sở massage Phúc Lộc Thọ trên đường Sư Vạn Hạnh (phường 9, quận 5. TP HCM) cơ sở massage Monaco trên đường số 19 (phường Bình An, quận 2) đã phát hiện nhiều nữ tiếp viên khỏa thân đang kích dục cho khách.

Đáng chú ý, giá dịch vụ massage kích dục tại cơ sở massage Phúc Lộc Thọ cao ngất ngưởng khi thu mỗi lượt kích dục có giá 700.000 đồng và tra cơ sở massage Monaco có giá cao nhất lên đến 1,5 triệu đồng/khách, chưa kể tiền bo thêm. Với giá như trên, thu nhập đối với các nữ nhân viên massage thực sự gây “sốc”.

Bởi nếu trước đến nay tiền “đi khách”, nhân viên và chủ cơ sở chia theo tỷ lệ 70/30, có nơi thì 60/40 và hiện theo thông tin từ các điểm massage, mức thỏa thân kích dục từ 700.000 đồng đến 1,5 triệu đồng thì nhân viên thực chất thu 70% sẽ là 490.000 đồng và 1.050.000 đồng/lượt. Nếu nhân viên được hưởng 60 % sẽ là 420.000 đồng và 900.000 nghìn đồng/lượt. Chưa kể số thu nhập trên sẽ tăng theo lượt trong ngày và tiền bo của khách. Tương tự chủ cơ sở massage cũng có thu nhập “khủng” mà chỉ ‘ngồi mát ăn bát vàng”.

Tháng 7/2019, công an quận Tân Bình, TPHCM xử lý cơ sở massage Điêu Thuyền (đường Đồng Đen, quận Tân Bình) bị bắt quả tang có nhiều nhân viên nữ kích dục cho khách. Cơ sở massager này có cả gói dịch vụ ‘đặc biệt’ có giá vé lên đến 13 triệu đồng/vé.

Làm việc với công an, các nữ nhân viên khai nhận khi khách vào massage sẽ gợi ý dịch vụ kích dục cho khách với giá từ 1 triệu đến 13 triệu đồng. Trong đó, với gói dịch vụ cao nhất vé “Vua đặc biệt” là 13 triệu đồng sẽ được cùng lúc 4 nữ nhân viên phục vụ. Sau khi phục vụ khách, các nữ nhân viên sẽ nhận được một khoảng tiền bo thấp nhất là 500.000 đồng. Chủ cơ sở massage sẽ thu 5% trên tiền bo nhân viên nhận được.

Vào năm 2016, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) vừa bắt quả tang nhiều tiếp viên thực hiện kích dục và bán dâm khi khách có nhu cầu tại tiệm tóc và khách sạn. Các nhân viên khai nhận là khi khách có nhu cầu thì nhân viên sẽ thực hiện kích dục cho khách. Theo đó, tại hai địa điểm massage của Công ty TNHH một thành viên massage Hoàng Diễm, nằm trên đường Lê Quý Đôn thuộc P.Tân Hiệp (TP.Biên Hòa), lực lương chức năng phát hiện cả hai điểm có tổng cộng 18 nhân viên nữ đang thực hiện massage kích dục cho khách có nhu cầu. Các cô gái cho biết làm việc không lương, thu nhập có được từ tiền "bo" của khách, mỗi lần từ 100 đến 300 nghìn đồng.

Chiêu thức giam nhốt nữ nhân viên

Thời gian qua, chuyện các cơ sở massage “giam” hay hành hạ nữ tiếp viên bắt buộc phục vụ khách không còn là chuyện lạ. Tuy nhiên, nhiều cơ sở đã có chiêu thức giữ người mới.

Theo một nữ tiếp viên ở cơ sở dọc quốc lộ 1, TX Dĩ An hé lộ, khi tiếp viên hoặc gia đình có việc cần, người của cơ sở sẵn sàng cho mượn tiền, không tính lãi, nhưng mức chỉ tầm 30 - 70 triệu. Từ đó, với lý do là sợ người vay… bỏ trốn nên cơ sở bố trí nam nhân viên "giám sát". Nữ tiếp viên ra ngoài mua đồ dùng cá nhân, có người đưa đi. Thậm chí cơ sở bố trí định kỳ một số nữ tiếp viên về quê thăm nhà; lúc này họ sẽ gom lại những người cùng quê, để nhân viên dùng ô tô chở đi, đón về.

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt khẩn cấp đối với 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thế Hà (SN 1987, chủ quán Karaoke Victory, địa chỉ thôn Đại Lữ, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) và Đỗ Mạnh Thắng, SN 1989, Hoàng Nhật Kế (SN 1998) để điều tra về hành vi giữ người trái pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Thế Hà tại cơ quan công an.

Trưa ngày 1/10/2019, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính quán Karaoke Victory. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Hà - chủ quán Karaoke Victory khai nhận, số nữ trên đều là nhân viên quán hát. Hà thuê 2 nam thanh niên là Đỗ Mạnh Thắng với giá 6 triệu đồng/tháng, Hoàng Nhật Kế 4 triệu đồng/tháng để quản lý và trông coi các nữ nhân viên trên trong 1 phòng ngủ của quán Karaoke do Hà lo sợ các nhân viên trên bỏ trốn. Đối với các nhân viên quán hát Hà trả công 100.000đ/1 giờ hát/1 nhân viên, việc thanh toán tiền sau 7 đến 10 ngày.

Hai đối tượng Đỗ Mạnh Thắng và Hoàng Nhật Kế khai nhận, hàng ngày, Thắng có nhiệm vụ mở khóa cửa cho các nhân viên ra tiếp khách tại quán, đến khi hết khách Thắng nhốt các nhân viên vào một phòng của quán và khóa cửa lại. Nếu Thắng không có mặt tại quán thì Kế sẽ là người thay thế nhiệm vụ của Thắng. Khi các nhân viên muốn đi ra ngoài phải được sự đồng ý và cho phép của Thắng. Kế sẽ là người trực tiếp chở các nhân viên ra ngoài và đưa về. Nếu các nữ nhân viên có ý định bỏ trốn hoặc không thực hiện đúng theo sự chỉ đạo của Nguyễn Thế Hà thì sẽ bị Đỗ Mạnh Thắng và Hàng Nhật Kế bắt, nhốt vào một phòng riêng của quán, sau đó dùng gậy nhựa đánh và dùng khóa số 8 còng tay vào giường.

Trước đó, ngày 18/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 nghi can trong đường dây lừa các thiếu nữ bán vào các động mại dâm núp bóng quan cà phê, karaoke, massage kích dục. Đáng chú ý, từ cuối năm 2018 đến tháng 5/2019, đã có tới hơn 100 cô gái bị lừa bán với giá từ 3 - 10 triệu đồng/người. Đáng chú ý, theo lời khai của một đối tượng trong đường dây trên, nhiều cô gái tin vào việc làm lương mỗi tháng từ 10 - 50 triệu đồng, công việc hết sức nhẹ nhàng nên đồng ý. Sau đó, các đối tượng chụp ảnh gửi cho các chủ cơ sở hoạt động mại dâm, kích dục trá hình...Sau khi chốt giá các nghi can thuê xe Grab chở các cô gái đến điểm hẹn. Sau khi bán cho chủ cơ sở thì các nạn nhân bị thu giữ giấy tờ và làm một giấy mượn nợ bằng với số tiền mà chủ cơ sở bỏ ra mua.

Đáng chú ý, một nạn nhân cho biết, chủ quán massage cho bảo vệ nam canh giữ nhân viên nữ như ở tù. Ăn uống khổ sở, có ngày phải bán dâm 18 lần, cuộc sống như địa ngục. Những lúc không tiếp khách nổi thì chủ quán đánh đập, dùng dao đe dọa, chích roi điện. Chủ quán không cho sử dụng điện thoại, không cho đi ra ngoài… nên nhân viên đành chấp nhận chờ ngày trả xong nợ để về nhà.

Qua những vụ việc trên cho thấy, chỉ vì muốn việc nhẹ, lương cao nhiều cô gái đã trở thành gái mại dâm, kích dục trong các động massage, karaoke và vì nguồn thu khủng nên bất chấp nhân phẩm, danh dự, bất chấp các thiệt thòi như không có hợp đồng lao động, có nguy cơ mắc các bệnh lây truyền thông qua hành vi kích dục. Tuy nhiên, nhiều cô gái đã phải sống trong cảnh giam nhốt, hành hạ, bắt tiếp khách, kích dục bán dâm. Đồng thời, đặt ra những vấn đề trong công tác quản lý khi nhiều cơ sở tìm đủ mọi cách để đối phó lực lượng chức năng như việc mua chứng chỉ hành nghề massage cho các nữ nhân viên, đến các chiêu trò nhốt giữ để không bị lộ việc làm ăn phi pháp. Dù tinh vi đến đâu “cái kim trong bọc cũng lòi ra” và việc các chủ cơ sở phải trả giá cho việc làm phi pháp chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.