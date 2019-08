Phó chủ tịch TP Trà Vinh bị bắt giam, đâu là nguyên nhân?

Ngày 21/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Diệp Văn Thạnh (51 tuổi), nguyên Chủ tịch UBND TP Trà Vinh và Trần Trường Sơn (43 tuổi) Phó Chủ tịch UBND TP Trà Vinh điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Trà Vinh.

Hồi tháng 10/2018, UBND tỉnh Trà Vinh đã thi hành kỷ luật cách chức Chủ tịch UBND TP Trà Vinh đối với ông Diệp Văn Thạnh và kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trần Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Trà Vinh.

Trần Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Trà Vinh.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 bị can, trong đó 5 bị can nguyên là lãnh đạo và cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Trà Vinh và 4 bị can là môi giới mua, bán nhà đất.