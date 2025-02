Phát lệnh truy nã bị can trốn khỏi trại tạm giam ở Ninh Thuận

Ngày 14/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận) cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định truy nã trên toàn quốc đối với bị can Lê Văn Duy Khánh (SN 1991, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Trốn khỏi nơi giam giữ".



Trước đó, vào cuối tháng 8/2024, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Thuận đã đấu tranh khám phá đường dây tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Bị can Lê Văn Duy Khánh. Ảnh: CACC.

Từ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận lần lượt khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng, gồm: Lê Văn Duy Khánh, Hồ Thị Kim Hồng (SN 1997, trú ở phường Tân Phú, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), Phạm Anh Tuấn (SN 2004, trú ở xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận); Nguyễn Xuân Nguyên (SN 1993, trú ở thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận); Trương Thị Thùy Trang (SN 1997, trú ở phường Phú Tài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) và Phạm Văn Ta (SN 1999, trú ở phường Mỹ Đông, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ 711g ma túy dạng Methamphetamine, 9 con dao tự chế, một bình xịt hơi cay, một khẩu súng và 16 viên đạn chì.

Tang vật thu giữ được khi khám xét nơi ở của Lê Văn Duy Khánh cùng đồng bọn.

Ngoài ra, bị can Phạm Anh Tuấn còn bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận khởi tố về tội danh "Giết người" trong vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên ở xã An Hải, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận).

Trong thời gian đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ của Công an huyện Thuận Bắc, ngày 11/2, bị can Lê Văn Duy Khánh đã trốn khỏi nơi giam giữ

Phát hiện Lê Văn Duy Khánh, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Hoặc báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận Bắc (SĐT: 0259.3625013).