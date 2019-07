Phát hiện thi thể một nam thiếu niên khỏa thân trên sông Cấm

Ngày 26/7, trao đổi với PV, ông Nguyễn Duy Hoàng, Chủ tịch UBND xã Hoàng Động (Thủy Nguyên, Hải Phòng) xác nhận vụ việc trên và cho biết, vị trí người thuyền chài phát hiện thi thể nam thiếu niên cách khoảng 6-7km nơi mất tích.

Ông Hoàng còn cho biết thêm, sau khi cơ quan chức năng làm các thủ tục về chuyện môn, đã bàn giao thi thể cho gia đình để mai táng theo phong tục của địa phương.

Theo đó, trưa 25/7, một người dân đi đánh cá tại sông Cấm, đoạn giáp ranh giữa xã Hoàng Động và khu công nghiệp Nam Cầu Kiền (huyện Thủy Nguyên) thì bàng hoàng phát hiện một xác người không mặc quần áo nổi trên sông nghi người này chết đuối khi tắm sông.

Ngay sau đó, người dân liên báo tin cho lực lượng chức năng, nhận được tin báo Công an xã có mặt tại hiện trường và báo Công an huyện Thủy Nguyên cùng các cơ quan chuyên môn. Đồng thời, Công an xã Hoàng Động thông báo sự việc tới chính quyền các xã xung quanh.

Thi thể nạn nhân được người thuyền chài phát hiện. Đến 13h30 cùng ngày, người thân của nạn nhân đã đến nhận dạng thi thể nổi trên sông. Được biết, nam thiếu niên khoảng 14 tuổi, trú tại xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên.

Theo người nhà nạn nhân cho biết, nam thiếu niên này bị thiểu năng trí tuệ, lúc 10h sáng nay, không thấy nạn nhân đâu nên đã đi tìm quanh rãnh nước trong phạm vi 3ha trồng chuối ở xã Cao Nhân. Tuy nhiên, cũng không tìm thấy nam thiếu niên này.

Sau đó nạn nhân được phát hiện trong tình trạng đã tử vong dưới nước.

