Phát hiện thi thể kỹ sư Thủy điện Kà Tinh 1 sau 18 ngày tìm kiếm

Địa điểm phát hiện thi thể kỹ sư tại hầm tua pin, máy phát điện số 1, Nhà máy thủy điện Kà Tinh 1. Thi thể nằm sát mặt đất đá trong hầm tua pin có độ cao vùi lấp trên 13 mét. Do thi thể lâu ngày, bị phân hủy nên lực lượng cứu hộ đang tính cẩn trọng tính phương án đưa lên an toàn khỏi hầm. Sau đó, sẽ bàn giao cho gia đình đưa về an táng.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ tính toán phương án để đưa thi thể của nạn nhân ra khỏi khu vực bị sạt lở.

Trước đó, tối ngày 10/10, do mưa lớn một phần của quả núi nằm ngoài dự án đã đổ ụp xuống khu vực Tổ máy phát điện, Nhà máy thủy điện Kà Tinh 1.

Sạt lở diễn ra thời điểm mưa lớn và trong đêm tối nên chính quyền địa phương, doanh nghiệp không thể tiếp cận hiện trường. Trong lúc xảy ra sạt lở, kỹ sư Nguyễn Nhật Nam đã bị vùi lấp. Lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an huyện Trà Bồng đã bám khu vực sạt lở tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Bộ Công an cũng đã điều động Đội tìm kiếm cứu nạn của Trường Đại học Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ về Quảng Ngãi hỗ trợ với các lực lượng khác tham gia công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Được biết, Thủy điện Kà Tinh có tổng mức đầu tư trên 437 tỷ đồng, do Công ty cổ phần thủy điện Trà Bồng làm chủ đầu tư. Thủy điện này hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2020.

