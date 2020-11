Phát hiện giòi trong bữa trưa của học sinh: Đã có kết quả kiểm tra

Ngày 28/11, ông Hoàng Hy Thiêm - Trưởng phòng Y tế quận Ba Đình (Hà Nội), đơn vị này vừa có báo cáo kết quả kiểm tra thông tin tại Trường Tiểu học, THCS, THPT Thực Nghiệm (Liễu Giai, Cống Vị, Ba Đình) về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo đó, ngày 26/11, phòng Y tế quận Ba Đình nhận được văn bản số 390/CCVSTP của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm – Sở Y tế Hà Nội về việc điều tra xử lý tăng cường biện pháp phòng, chống ngộ độc thựa phẩm tại trường học; trong đó nêu nội dung phản ảnh về việc “Phát hiện giòi trong bữa trưa của học sinh ở Trường thực nghiệm”.

Sau khi tiếp nhận thông tin, các đơn vị chức năng đã thực hiện kiểm tra tại Trường tiểu học, THCS, THPT Thực Nghiệm. Cụ thể, trong năm học 2020-2021, trường có 141 cán bộ giáo viên, nhân viên, trong đó số cán bộ giáo viên trực tiếp tham gia vào việc phục vụ và quản lý bữa ăn trưa gồm có 52 giáo viên chủ nhiệm các lớp từ khối 1 đến khối 9; 2 nhân viên y tế trình độ trung cấp; 2 giám thị và 3 giám hiệu các cấp học. Số liệu học sinh là 2876 học sinh, 66 lớp.

Trường tiểu học, THCS, THPT Thực Nghiệm.

Nhà trường đã thực hiện mô hình tổ chức học bán trú cho học sinh cấp Tiểu học và THCS theo kế hoạch giáo dục, năm học 2020-2021. Trong ngày 23.11, trường có 1497/1535 học sinh tiểu học, 773/793 học sinh cấp THCS ăn trưa. Trong đó lớp 9A có 45 học sinh ăn trưa (thực đơn gồm: thịt quay ngũ vị, đậu tầm hành, củ cải luộc, canh bí ngô đậu xanh, sữa chua và cơm trắng), bữa phụ lúc 14h30 là “sữa Vinamilk có đường và không đường”.

Từ ngày 23/11 và cho đến 26/11, trường khẳng định không tiếp nhận thông tin có học sinh bị hiện tượng đau bụng, rối loạn tiêu hóa hay mắc bệnh đường tiêu hóa. Sau khi nhận được phản ánh về việc phát hiện giòi trong bữa ăn trưa của học sinh, nhà trường đã chủ động tiến hành việc dừng hợp đồng với nhà cung cấp là Công ty cổ phần dịch vụ Quốc Tế Hà Thành và thực hiện việc tổ chức lại bếp ăn tại nhà trường.

Ông Thiêm cho biết, nhà trường đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm phối hợp với gia đình theo dõi sức khỏe các học sinh trong trường từ ngày 23/11 đến nay. Theo báo cáo không có học sinh có triệu chứng rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm.

Về kết luận của Đoàn liên ngành tại thời điểm kiểm tra, theo ông Thiêm, nhà trường đã có hành vi vi phạm hành chính như thiết bị, phương tiện vận chuyển, bảo quản suất ăn sẵn, thực phẩm dùng ngay không bảo đảm vệ sinh; gây ô nhiễm đối với thực phẩm. Theo ông Thiêm, đoàn kiểm tra liên ngành đang tham mưu UBND quận ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với Trường Tiểu học, THCS, THPT Thực Nghiệm theo quy định hiện hành.

Đoàn liên ngành An toàn thực phẩm quận Ba Đình sau khi xem hình ảnh do nhà trường cung cấp, nhận định: Trong khay đựng xuất cơm trưa của học sinh ngày 23/11 có 1 con ấu trùng. Do đó, Đoàn kiểm tra liên ngành đã đề nghị Nhà trường tiếp tục giám sát, theo dõi diễn biến tình hình, nếu có học sinh xuất hiện dấu hiệu rối loạn tiêu hóa kịp thời thông tin, báo cáo các cơ quan chức năng theo quy định.

