Ông Đỗ Hữu Ca bị tạm giữ…và danh sách buồn tướng CA vướng lao lý

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca bị tạm giữ hình sự: Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tạm giữ ông Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng để xác minh, làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ án hình sự "Trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng. Thông báo của cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh gửi về Chi bộ tổ dân phố Kiều Sơn, phường Đằng Lâm - nơi ông Đỗ Hữu Ca sinh hoạt Đảng cho biết, đơn vị này đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp chỗ ở và ra lệnh tạm giữ đối với thiếu tướng Đỗ Hữu Ca - nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng về hành vi lừa “đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 BLHS. Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương tiến hành công tác điều tra tố tụng theo trình tự quy định của pháp luật. Cựu phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo - Bộ Công an Nguyễn Duy Linh: Ngày 6/11/2021, TAND TP Hà Nội tuyên án Nguyễn Duy Linh (50 tuổi, cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, Bộ Công an) 14 năm tù về tội “nhận hối lộ” theo điều 354 Bộ luật Hình sự trong vụ án đưa, nhận và môi giới hối lộ liên quan Phan Văn Anh Vũ. Ông Linh nhận 5 tỷ đồng của Phan Văn Anh Vũ và đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả tại tòa. Cựu thứ trưởng công an Bùi Văn Thành: Ngày 30/1/2019, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Thành - cựu thứ trưởng Bộ Công an mức án 30 tháng tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Thành có sai phạm liên quan đến các sai phạm của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm"). Tháng 6/2019, TAND Cấp cao ở Hà Nội tuyên phúc thẩm giữ nguyên mức án sơ thẩm. Cựu Thứ trưởng Công an Trần Việt Tân: Ngày 13/6/2019, TAND Cấp cao ở Hà Nội tuyên án y án sơ thẩm đối với ông Trần Việt Tân – cựu Thứ trưởng Bộ Công an 36 tháng tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Ông Tân cũng có sai phạm khi tạo điều kiện thuận lợi cho Vũ "nhôm" thâu tóm nhà đất công sản, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước. Tháng 8/2021, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng cho biết hai cựu thứ trưởng Bộ Công an là ông Trần Việt Tân và ông Bùi Văn Thành đã chấp hành xong án phạt tù. Cựu tổng cục phó Tổng cục Tình báo - Bộ Công an Phan Hữu Tuấn: Ngày 17/4/2018, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an khởi tố bị can, tạm giam đối với Phan Hữu Tuấn - nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục tình báo (Tổng cục V), Bộ Công an về hành vi “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước” liên quan Vũ Nhôm. Ngày 31/7/2018, TAND TP Hà Nội tuyên án 7 năm tù với Phan Hữu Tuấn về tội cố ý làm lộ bí mật Nhà nước. Ngày 30/1/2019, TAND Hà Nội xử phạt Phan Hữu Tuấn thêm 5 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cựu tướng Công an Nguyễn Thanh Hóa: Ông Hóa - nguyên cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an là một trong những cựu tướng công an đầu tiên ‘xộ khám” liên quan đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam điều hành. Ngày 30/11/2018, TAND tỉnh Phú Thọ đã tuyên phạt cựu Cục trưởng Cục C50 Nguyễn Thanh Hóa 10 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ". Cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh - cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát: Liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ do Phan Sào Nam cầm đầu, ngày 30/11/2018, ông Phan Văn Vĩnh - nguyên Trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát bị TAND tỉnh Phú Thọ tuyên phạt 9 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ". Qua những vụ các cựu tướng Công an bị khởi tố, bắt giam, truy tố, xét xử cho thấy, càng củng cố thêm lòng tin của người dân đối với quyết tâm phòng, chống tham nhũng, quyết tâm tự chỉnh đốn của Đảng, làm trong sạch bộ máy, khiến cho Đảng thực sự là Đảng của dân, do dân, vì dân. Đồng thời, ngành công an đấu tranh mạnh mẽ trong nội bộ của mình là dấu hiệu tích cực củng cố sức mạnh của ngành. >>> Mời độc giả xem thêm video Khám xét nhà Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội. Nguồn: THĐT

