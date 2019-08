Ô tô đỗ trong khu đô thị Vân Canh bị trộm phá cửa kính, trộm cắp

Ngày 31/8, ông Đàm Trọng Lập - Trưởng Công an xã Vân Canh (huyện Hoài Đức, Hà Nội) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nhiều xe ô tô bị kẻ gian đập vỡ cửa kính để lấy trộm tài sản. Theo đó, vào sáng cùng ngày, nhiều cư dân tại Khu đô thị mới Vân Canh (xã Vân Canh) phát hiện xe ô tô của gia đình bị kẻ gian đập phá cửa kính, lấy đi tài sản ở bên trong. Ngay sau đó, người dân đã báo vụ việc lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, cơ quan công an đã đến hiện trường thu thập các dấu vết. Đồng thời, truy bắt tội phạm. Theo Trưởng Công an xã Vân Canh, lợi dụng lúc trời mưa gió, kẻ gian đã lén đập vỡ cửa kính 7 xe ô tô được chủ nhân đỗ ở vỉa hè trong khu đô thị. Vị Trưởng công an xã cũng khuyến cáo, người dân cần nâng cảnh giác trong việc quản lý phương tiện của mình, tránh để tài sản có giá trị trong xe ô tô. Theo hình ảnh camera ghi lại, hai thanh niên đi xe máy đã lượn quanh khu đô thị và dừng lại ở dãy ôtô đỗ trước cửa nhà của cư dân. Đến 1h30 ngày 30/8, họ dùng vật sắc nhọn ném vỡ kính cửa trước ôtô phía bên ghế lái và thò tay vào trong lục đồ. Hiện trường ô tô sau khi bị kẻ trộm phá vỡ kính.

