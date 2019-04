Nữ sinh nhảy cầu tự tử do bị hiếp dâm: Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo xử lý nghiêm

(Kiến Thức) - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh – Nguyễn Tử Quỳnh giao công an tỉnh khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan có hành vi vi phạm pháp luật vụ việc nữ sinh nhảy cầu tự tử do bị hiếp dâm.

Thông tin mới nhất vụ nữ sinh nhảy cầu sau khi bị hiếp dâm ở Bắc Ninh, sau khi nhận được báo cáo của Công an tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh – ông Nguyễn Tử Quỳnh đã có chỉ đạo làm rõ vụ việc trên.



Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao công an tỉnh khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan có hành vi vi phạm pháp luật, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất ngày 17/4.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh, UBND huyện Thuận Thành, trường THPT Thuận Thành 2, các cơ quan đơn vị liên quan đảm bảo ổn định việc dạy và học trong nhà trường; kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình học sinh bị nạn.

Hiện trường tìm kiếm nữ sinh nhảy cầu Hồ tự tử.

Thông tin từ Phòng Tham mưu Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, vào hồi 8h10 ngày 15/4/2019, Công an huyện Thuận Thành nhận được tin báo về sự việc. Ngay sau khi nhận tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy, Cảnh sát PCCC và CNCH, phối hợp Công an huyện Thuận Thành và các đơn vị chức năng cùng chính quyền địa phương khẩn trương tổ chức lực lượng tìm kiếm cứu vớt.

Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là cháu Nguyễn Thị V.A. (SN 28/8/2001 ở thôn Công Hà, xã Hà Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh, học sinh lớp 12A9 trường THPT Thuận Thành số 2).

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đến 16h45 cùng ngày, các lực lượng đã tìm vớt được thi thể nữ sinh nhảy cầu sau khi bị hiếp dâm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và Công an huyện Thuận Thành tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức điều tra.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, chiều ngày 14/4/2019, Nguyễn Thị V.A. đi ăn hội với bạn tại thôn Tư Thế, Trí Quả, Thuận Thành sau đó bị đối tượng Vũ Văn Hiếu - SN 1995 ở thôn Đồng Ngư, xã Ngũ Thái, Thuận Thành, Bắc Ninh (là bạn của chị gái con bác ruột Vân Anh) đưa vào nhà nghỉ Bắc Hà thuộc xã Xuân Lâm (Thuận Thành, Bắc Ninh) và có hành vi hiếp dâm.

Đến sáng 15/4, nữ sinh V.A đau khổ nhắn tin cho bạn là bị hiếp dâm và sẽ tự tử . Bạn của V.A khuyên can không được nên ra cầu Hồ để ngăn cản. Khi đến nơi, V.A nhảy xuống nên hai thanh niên là bạn V.A nhảy theo xuống để vớt nhưng không được.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Thành đã ra Quyết định tạm giữ hình sự với Vũ Văn Hiếu về hành vi “Hiếp dâm” quy định tại Điều 141, Bộ luật hình sự 2015 và đang tiếp tục phối hợp điều tra làm rõ vụ nữ sinh nhảy cầu sau khi bị hiếp dâm.