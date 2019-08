Nữ sinh mất tích bí ẩn ở Nội Bài: Mất dấu tại Nhật Tân

Liên quan đến vụ nữ sinh Nguyễn Vũ Trà My (SN 1998, trú tại thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) mất tích ở sân bay Nội Bài, sáng ngày 14/8, chị Vũ Thị Đông (mẹ Trà My) cho biết, vào khoảng 11h đêm qua (13/8), lực lượng an ninh sân bay đã trích xuất camera và phát hiện con gái chị sau khi vào nhà vệ sinh đã thay áo, sau đó đi cùng một người đàn ông lên chiếc taxi. Công an Hà Nội cũng đã trích xuất camera và cho thấy chiếc taxi trên đi đến đoạn cầu Nhật Tân (Hà Nội) thì mất dấu vết.

Gia đình nữ sinh cũng cho biết, sau khi nữ sinh mất tích bí ẩn tại sân bay Nội Bài, khoảng 8h sáng nay trên trang cá nhân Facebook có đăng tải một một thông tin như sau: "Con đang ở nơi an toàn, bình an không có chuyện gì. Con sẽ gọi điện về cho gia đình sớm. Con đi hoàn toàn tự nguyện không có ai bắt ép... Con đi sẽ tự chăm sóc bản thân, ngày ngày sẽ gọi điện về cho gia đình để mọi người bớt lo”.

Hình ảnh nữ My. Theo gia đình nữ sinh thì dòng trạng thái này không phải do Trà My viết, bởi đây không phải giọng văn của con gái chị. Chị Đông cho biết thêm, nếu con tôi định đi thật thì sẽ cầm quần áo và điện thoại đi cùng chứ, tại sao lại để lại toàn bộ quần áo và điện thoại cho em trai cầm hộ. Gia đình tôi chắc chắn đây là dòng trạng thái của kẻ xấu đã mạo danh con gái tôi rồi đăng lên. Trước đó, khoảng hơn 14h ngày 13/8, nữ hành khách trên đã di chuyển từ sảnh E sang sảnh A nhà ga T1, cô gái tiếp tục đi cầu thang bộ ra khu vực bãi xe taxi. Tại đây, đã có một nam thanh niên mặc áo đen đứng chờ và 2 người cùng nhau di chuyển khỏi sân bay Nội Bài. Ngay sau khi phát hiện, nhân viên trực ban tại sân bay Nội Bài đã báo cáo sự việc tới đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài để đơn vị tiến hành điều tra, làm rõ. My đang là sinh viên trường Đại học Kinh tế - Luật (TP HCM), đang trong kỳ nghỉ hè cùng gia đình ra ngoài Hà Nội chơi. Đến trưa ngày 13/8, My và em trai đã làm thủ tục di chuyển trên chuyến bay VJ407 của Vietjet Air dự kiến cất cánh lúc 16h40 theo hướng Hà Nội - Đà Lạt, đến hơn 14h cùng ngày thì nữ sinh mất tích bí ẩn tại sân bay Nội Bài. Được biết, trước khi mất tích My mặc áo khoác màu xanh, đeo túi xách màu xám. Đặc điểm nhận dạng, cao khoảng 1m65, nặng khoảng 50kg, da trắng, ngoại hình xinh xắn, nói giọng miền Nam. Vậy ai nhìn thấy Trà My ở đâu xin gọi điện thông báo cho chị Đông (mẹ của Trà My) theo số điện thoại: 0942861907. >>> Xem thêm video: Tìm thấy nữ sinh Tiền Giang mất tích ở Bến Tre