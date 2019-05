Nữ sinh giao gà ở Điện Biên: Mẹ nữ sinh và các hung thủ cùng chung đường dây ma túy

Liên quan tới vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên đi giao gà bị sát hại dịp Tết, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố 9 bị can về các tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, tàng trữ trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm. Các bị can bị bắt được xác định gồm: Vì Văn Toán (sinh năm 1982, chủ mưu); Bùi Văn Công (sinh năm 1975); Vương Văn Hùng (sinh năm 1984), Phạm Văn Nhiệm (sinh năm 1976), Lường Văn Hùng (sinh năm 1991); Lường Văn Lả (sinh năm 1991), Phạm Văn Dũng (sinh năm 1972), Cầm Văn Chương (sinh năm 1974), Bùi Thị Kim Thu (sinh năm 1975, vợ Bùi Văn Công).