Nữ Phó giám đốc Công an Đồng Nai liên tục dính trách nhiệm vì thuộc cấp nổ súng chết người

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra trung ương về sai phạm của Công an tỉnh Đồng Nai (2 nhiệm kỳ 2010 – 2015 và 2015 – 2020), có 2 đời giám đốc vi phạm, có đến 5 phó giám đốc phải chịu hình kỷ luật Đảng.

Bà Trần Thị Ngọc Thuận trong dịp trao quyết định cán bộ tại Công an tỉnh Đồng Nai.

Đó là thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh - Giám đốc Công an tỉnh (nhiệm kỳ 2010 – 2015), đại tá Huỳnh Tiến Mạnh - giám đốc Công an tỉnh (nhiệm kỳ 2015 – 2020), đại tá Trần Thị Ngọc Thuận - Phó giám đốc (nhiệm kỳ 2015 – 2020), đại tá Lý Quang Dũng - nguyên Phó giám đốc (đã bị cách chức Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công an nhiệm kỳ 2015 – 2020), đại tá Nguyễn Văn Kim - Phó giám đốc, đại tá Nguyễn Xuân Kim - nguyên Phó giám đốc và đại tá Ngô Minh Đức - nguyên Phó giám đốc.