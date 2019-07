Nữ lễ tân lộ clip quan hệ cùng bạn trai ở cầu thang thừa nhận tự quay

Ngầy 24/7, tin tức Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ đối tượng phát tán clip nữ lễ tân quan hệ cùng bạn trai ở cầu thang bị tung lên mạng internet. Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cũng cho biết, trước đó (ngày 22/7) chị L.P.V. (tạm trú quận Đống Đa, Hà Nội) đã chủ động cùng bạn trai đến trụ sở công an để trình báo vụ việc. Chị L.P.V. (tạm trú quận Đống Đa, Hà Nội) nữ lễ tân Spa bị phát tán clip quan hệ tình dục ở cầu thang lên mạng xã hội hai người cho biết clip là do bản thân tự quay sau đó bị đối tượng xấu phát tán lên trên mạng xã hội facebook cùng một số trang mạng khác. Phòng CSHS - công an TP Hà Nội cho biết, hiện đơn vị đang điều tra, truy tìm đối tượng đã phát tán clip nữ lễ tân quan hệ ở cầu thang này lên mạng internet. Sau nhiều ngày hoàn toàn im lặng trước "bão" dư luận, ngày 21/7, cặp đôi được cho là nhân vật chính trong đoạn clip nhạy cảm đã chính thức xuất hiện bên cạnh chị H. chủ spa H.N để cùng livestream trần tình và làm rõ ràng sự việc ồn ào những ngày qua. Liên quan đến vụ việc nữ lễ tân lộ clip quan hệ cùng bạn trai ở cầu thang, một cán bộ phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội cho biết đơn vị đã chuyển giao vụ việc cho Công an quận Đống Đa tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. “Bị hại cũng không rõ vì sao clip cá nhân của mình bị phát tán, bị hại cũng không cung cấp được thông tin cụ thể về trường hợp nào đó có khả năng lộ clip như mang đi sửa điện thoại, laptop hay cho người khác mượn thiết bị của mình. Chúng tôi đã chuyển giao vụ việc cho Công an quận Đống Đa tiếp tục xử lý đồng thời phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc”, vị cán bộ phòng cảnh sát hình sự thông tin. Sự việc khiến cư dân mạng ồn ào suốt tuần qua. Nữ nhân viên cũng mong muốn cơ quan chức năng sớm tìm ra người phát tán để nghiêm trị trước pháp luật. Hiện nay, trên rất nhiều trang mạng vẫn đang lưu giữ lại clip của nữ lễ tân. Nữ lễ tân tâm sự: "Nhưng thật ra là cũng không may, mình có sơ suất để lộ clip ra ngoài và bị kẻ xấu lợi dụng và phát tán với nhiều lời lẽ chế cùng hình ảnh xúc phạm danh dự của hai bọn mình. Và sự thật là clip đó là do mình quay chứ không liên quan gì đến anh chủ spa như các bạn đã đồn đại". Được biết quan hệ tình cảm của nữ lễ tân với bạn trai vẫn rất tốt. Trao đổi với PV Kiến Thức về vụ việc, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp, Hà Nội) cho rằng, các clip nóng, ảnh khiêu dâm và những ấn phẩm có tính chất tình dục đều bị pháp luật Việt Nam nghiêm cấm truyền bá, đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Do đó, hành vi đăng tải clip nóng của hot girl hay bất kì ai lên trên mạng xã hội hoặc phát tán truyền bá trong công chúng là hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. "Tùy thuộc vào tính chất, mức độ của hành vi (số lượng, chủng loại, dung lượng của ấn phẩm...) và hậu quả, hệ lụy cho xã hội mà hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự" - luật sư Cường nói. Luật sư Cường cũng cho biết thêm, như vậy người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán hoặc tàng trữ nhằm phổ biến clip có nội dung khiêu dâm, đồi trụy mà dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 1GB đến dưới 5Gb, hoặc phổ biến cho từ 10 người trở lên... thì sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại khoản một, điều 326 bộ luật hình sự với mức hình phạt là phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Thời gian qua, trên mạng xã hội liên tục lan truyền các clip nóng, nhạy cảm... khiến dư luận bức xúc. Nhiều người đánh giá hành động trình báo cơ quan công an của nữ lễ tân là dũng cảm. Qua việc nhờ công an can thiệp, dư luận và bản thân nữ lễ tân hy vọng sẽ tìm ra được thủ phạm phát tán clip nhạy cảm để xử lý. Từ đó ngăn chặn được hành vi phát tán những clip tương tự với mục đích bôi nhọ danh dự nhân phẩm, xúc phạm đến quyền riêng tư, hình ảnh cá nhân của người khác. Hành động tố cáo, trình báo công an của nữ lễ tân được nhiều người ủng hộ. Cơ quan chức năng cũng cho biết, sẽ nỗ lực để tìm ra thủ phạm đăng tải clip. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Ngầy 24/7, tin tức Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ đối tượng phát tán clip nữ lễ tân quan hệ cùng bạn trai ở cầu thang bị tung lên mạng internet. Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cũng cho biết, trước đó (ngày 22/7) chị L.P.V. (tạm trú quận Đống Đa, Hà Nội) đã chủ động cùng bạn trai đến trụ sở công an để trình báo vụ việc. Chị L.P.V. (tạm trú quận Đống Đa, Hà Nội) nữ lễ tân Spa bị phát tán clip quan hệ tình dục ở cầu thang lên mạng xã hội hai người cho biết clip là do bản thân tự quay sau đó bị đối tượng xấu phát tán lên trên mạng xã hội facebook cùng một số trang mạng khác. Phòng CSHS - công an TP Hà Nội cho biết, hiện đơn vị đang điều tra, truy tìm đối tượng đã phát tán clip nữ lễ tân quan hệ ở cầu thang này lên mạng internet. Sau nhiều ngày hoàn toàn im lặng trước "bão" dư luận, ngày 21/7, cặp đôi được cho là nhân vật chính trong đoạn clip nhạy cảm đã chính thức xuất hiện bên cạnh chị H. chủ spa H.N để cùng livestream trần tình và làm rõ ràng sự việc ồn ào những ngày qua. Liên quan đến vụ việc nữ lễ tân lộ clip quan hệ cùng bạn trai ở cầu thang , một cán bộ phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội cho biết đơn vị đã chuyển giao vụ việc cho Công an quận Đống Đa tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. “Bị hại cũng không rõ vì sao clip cá nhân của mình bị phát tán, bị hại cũng không cung cấp được thông tin cụ thể về trường hợp nào đó có khả năng lộ clip như mang đi sửa điện thoại, laptop hay cho người khác mượn thiết bị của mình. Chúng tôi đã chuyển giao vụ việc cho Công an quận Đống Đa tiếp tục xử lý đồng thời phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc”, vị cán bộ phòng cảnh sát hình sự thông tin. Sự việc khiến cư dân mạng ồn ào suốt tuần qua. Nữ nhân viên cũng mong muốn cơ quan chức năng sớm tìm ra người phát tán để nghiêm trị trước pháp luật. Hiện nay, trên rất nhiều trang mạng vẫn đang lưu giữ lại clip của nữ lễ tân. Nữ lễ tân tâm sự: "Nhưng thật ra là cũng không may, mình có sơ suất để lộ clip ra ngoài và bị kẻ xấu lợi dụng và phát tán với nhiều lời lẽ chế cùng hình ảnh xúc phạm danh dự của hai bọn mình. Và sự thật là clip đó là do mình quay chứ không liên quan gì đến anh chủ spa như các bạn đã đồn đại". Được biết quan hệ tình cảm của nữ lễ tân với bạn trai vẫn rất tốt. Trao đổi với PV Kiến Thức về vụ việc, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp, Hà Nội) cho rằng, các clip nóng, ảnh khiêu dâm và những ấn phẩm có tính chất tình dục đều bị pháp luật Việt Nam nghiêm cấm truyền bá, đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Do đó, hành vi đăng tải clip nóng của hot girl hay bất kì ai lên trên mạng xã hội hoặc phát tán truyền bá trong công chúng là hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. "Tùy thuộc vào tính chất, mức độ của hành vi (số lượng, chủng loại, dung lượng của ấn phẩm...) và hậu quả, hệ lụy cho xã hội mà hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự" - luật sư Cường nói. Luật sư Cường cũng cho biết thêm, như vậy người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán hoặc tàng trữ nhằm phổ biến clip có nội dung khiêu dâm, đồi trụy mà dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 1GB đến dưới 5Gb, hoặc phổ biến cho từ 10 người trở lên... thì sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại khoản một, điều 326 bộ luật hình sự với mức hình phạt là phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Thời gian qua, trên mạng xã hội liên tục lan truyền các clip nóng, nhạy cảm... khiến dư luận bức xúc. Nhiều người đánh giá hành động trình báo cơ quan công an của nữ lễ tân là dũng cảm. Qua việc nhờ công an can thiệp, dư luận và bản thân nữ lễ tân hy vọng sẽ tìm ra được thủ phạm phát tán clip nhạy cảm để xử lý. Từ đó ngăn chặn được hành vi phát tán những clip tương tự với mục đích bôi nhọ danh dự nhân phẩm, xúc phạm đến quyền riêng tư, hình ảnh cá nhân của người khác. Hành động tố cáo, trình báo công an của nữ lễ tân được nhiều người ủng hộ. Cơ quan chức năng cũng cho biết, sẽ nỗ lực để tìm ra thủ phạm đăng tải clip. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.