Nổ súng tại trụ sở 1 cán bộ chết: Đối tượng mang theo 2 khẩu súng

(Kiến Thức) - Nghi can Bùi Văn Hiếu (34 tuổi, Phó ban chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết) mang theo 1 khẩu súng được cho là AK47 và 1 khẩu khác được cho là K54 vào trụ sở UBND phường bắn chết Phó chủ tịch HĐND rồi tự sát.

Thông tin với PV Kiến Thức, Thượng tá Trần Ngọc Anh - Chánh văn phòng Công an tỉnh Gia Lai cho biết, sau khi bắn chết Phó chủ tịch HĐND phường, nghi can Bùi Văn Hiếu (34 tuổi, Phó ban chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết) đã rút súng tự sát. Hiện, nghi can Bùi Văn Hiếu đang cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Công an đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 7h ngày hôm nay (3/12), khi nghi can Bùi Văn Hiếu (34 tuổi, Phó ban chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết) mang theo 1 khẩu súng được cho là AK47 đi vào trụ sở phường Đoàn Kết.

Lúc này, các cán bộ phường Đoàn Kết đang tổ chức buổi lễ chào cờ đầu tuần. Được biết, Hiếu đã nổ súng bắn chỉ thiên khiến mọi người bỏ chạy tán loạn.

Bà Kpă H’ven (31 tuổi, Phó chủ tịch HDND phường Đoàn Kết) đang có mặt tại buổi lễ không kịp bỏ chạy nên bị Hiếu khống chế, bắn chết tại chỗ.

Sau khi bắn chết Phó chủ tịch HDND phường Đoàn Kết, Hiếu rút trong người khẩu súng được cho là K54 tự sát.

“Công an đã thu giữ hai khẩu súng quân dụng tại hiện trường, đồng thời đơn vị nghiệp vụ đang phối hợp với công an địa phương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Hiện tại đối tượng Hiếu đã được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.” Thượng tá Hiếu thông tin.

Vụ việc Phó chủ tịch HĐND phường bị bắn chết tại trụ sở đang được điều tra, làm rõ.