Ninh Bình: Nhóm thanh niên cầm phóng lợn gây náo loạn trên đường

Ngày 12/12, thông tin từ Công an TP Ninh Bình cho biết, hồi 21h ngày 10/12, Tổ công tác 191 của Công an TP Ninh Bình trong quá trình làm nhiệm vụ tại đường Nguyễn Văn Cừ (phố Vạn Xuân 1, phường Thanh Bình, Công an TP Ninh Bình) đã phát hiện một nhóm đối tượng đi trên 3 xe gắn máy, không đội mũ bảo hiểm và cầm theo hung khí là dao phóng lợn. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh kiểm tra, nhưng ngay lập tức hai thanh niên điều khiển xe máy biển kiểm soát 35B2-303.50 đã bỏ xe, vất lại 1 dao phóng lợn và bỏ chạy.

Các đối tượng bị Công an bắt giữ.

Hai xe máy còn lại gồm xe biển kiểm soát: 35N1-475.85, do: H.A.T (SN 2006, trú tại phố Phúc Thịnh, phường Bích Đào, TP Ninh Bình) điều khiển xe chở theo N.T.P.S (SN 2004, trú tài thôn Đoài Hạ, xã Ninh Phúc, TP Ninh Bình) ngồi sau cầm gậy bóng chày.

Xe máy biển kiểm soát 35B3-036.22, do: P.Đ.H (SN 2006, trú tại xóm Chùa, xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh) điều khiển xe chở theo N.Đ.M (SN 2007, trú tại phố Phúc Sơn, phường Bích Đào, TP Ninh Bình) ngồi sau, cầm dao phóng lợn. Tiến hành kiểm tra phòng thuê trọ của các đối tượng phát hiện và thu giữ thêm 3 kiếm và 1 gậy bóng chày.

Quá trình làm việc tại Cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đang trên đường đi tìm một nhóm đối tượng khác tại huyện Hoa Lư để giải quyết mâu thuẫn cá nhân thì bị lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ.

Hiện vụ nhóm thanh niên cầm phóng lợn gây náo loạn trên đường ở Ninh Bình đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.