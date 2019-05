Những vụ cuồng ghen sát hại vợ, người yêu chấn động dư luận

1. Thiếu úy Công an tạt axit vợ sắp cưới: Ngày 1/1/2019, Nguyễn Trương Nam Hải (SN 1995, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng), nguyên là Thiếu úy thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Đà Nẵng, đã dùng axit tại vào người chị Lê Thị Lan Vy (SN 1995, trú quận Thanh Khê). Chị Vy sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nửa khuôn mặt, bỏng ở tay chân. Cha mẹ chị Vy cũng bị bỏng nhẹ do bị axit dính. Nguyên nhân của vụ thiếu úy công an sát hại vợ sắp cưới bằng axit do sau khi tổ chức đám hỏi, Hải và chị Vy có mâu thuẫn tình cảm. Hải bắt đầu ghen tuông nghĩ chị Vy có người khác. Chị Vy sau đó đã nhiều lần yêu cầu chấm dứt tình cảm với Hải nhưng không được đồng ý. 2. Ngủ với xác bạn gái 8 tiếng rồi chặt thành từng mảnh: Ngày 13/6/2018, Công an TP HCM đã quyết định khởi tố Vũ Ngọc Hiếu (SN 1989, ở tỉnh Gia Lai) về tội “giết người”. Nạn nhân được xác định là chị Đ.Y.N (SN 1991, ngụ huyện Bình Chánh), là nhân viên bán hàng lưu niệm cho 1 cửa hàng tại sân bay Tân Sơn Nhất. Hiếu và chị N có mối quan hệ tình cảm nhiều năm nhưng đã chia tay. Trước thời điểm xảy ra vụ án mạng, Hiếu phát hiện chị N có chụp ảnh cùng người khác, đăng trên mạng xã hội nên tỏ ra ghen tuông. Hiếu bắt đầu lên kế hoạch gặp người yêu cũ để nối lại tình cảm. Ngày 31/5/2018, Hiếu gặp được chị N rủ đi uống nước rồi cả 2 về phòng trọ của Hiếu. Tại đây, chị N nói rằng đây là lần gặp cuối cùng của 2 người. Hiếu không đồng ý và cả 2 dẫn đến cự cãi lớn tiếng. Bực tức, Hiếu giết người yêu. Sau đó, Hiếu tiếp tục ngủ chung với thi thể khoảng 8 giờ rồi chặt xác, phi tang. 3. Đánh bạn gái 17 tuổi đến chết: Khoảng 11h ngày 11/6/2018, tại một nhà trọ trên địa bàn phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), do mâu thuẫn Phạm Văn Thiện (SN 1999, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) chửi bới, đánh đập dã man bạn gái mình là V.T. Dù người yêu đã van xin, nhưng Thiện tiếp tục gọi thêm 2 người bạn nữa đến xem. Sau đó, Thiện dùng cánh cửa sổ đập vào đầu V.T. khiến nạn nhân bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu. Tại bệnh viện, nạn nhân được chẩn đoán chấn thương sọ não, dập phổi. Đến sáng 15/6/2018, do vết thương quá nặng nạn nhân đã thiệt mạng. Khi cơ quan công an đến nhà Thiện để tìm hiểu vụ việc, bố mẹ đối tượng cho biết con mình có tiền sử tâm thần. 4. Giết 3 người vì ghen vợ ngoại tình: Sáng 3/4/2019, TAND tỉnh Tiền Giang mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Đăng Khoa (32 tuổi, ngụ xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) về tội Giết người. Do nghi ngờ vợ là chị Đinh Thị Ngọc Ngân (25 tuổi, ngụ xã Tam Hiệp)

có mối quan hệ khác bên ngoài nên Khoa đã giết vợ, con riêng của vợ, mẹ vợ bằng cách siết cổ. Sau khi bỏ chạy, Khoa nhiều lần tự tử bằng thuốc ngủ và thuốc diệt cỏ nhưng bất thành. Ngày 3/4/2019, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên án đối tượng này mức tử hình. 5. Giết người yêu vì nghi bị "mọc sừng": Lê Quốc Khải (33 tuổi, ngụ xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) và chị Võ Thị Kim N. (23 tuổi, ngụ phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) có quan hệ tình cảm, là người yêu. Cả 2 đều đã từng ly hôn, có con riêng và muốn đến với nhau bằng hôn nhân. Sau đó, Khải bị chị N. chặn tin nhắn và không nghe điện thoại. Cho rằng chị N. có tình mới, Khải đến gặp người yêu để nói chuyện thì được biết N. đã có bạn trai khác. Ngày 26/3, Khải mua dao thủ sẵn, rủ N. ra công viên để muốn nối lại. Bị từ chối, Khải đâm chết nạn nhân rồi vứt dao xuống sông để phi tang vật chứng.

