Những dự định dang dở của nghệ sĩ ưu tú bị anh vợ đâm tử vong trong đêm

Đêm 18/2, Nghệ sĩ ưu tú V.M.D đang công tác tại nhà hát Nhạc vũ Kịch Việt Nam bị anh vợ là Dương Quang Bình (sinh năm 1977 ở số 12 ngõ 609 Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) sát hại tại nhà riêng khiến nhiều bạn bè đồng nghiệp vô cùng xót xa. Sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm hiện trường cơ quan công an đã đưa thi thể nạn nhân về Nhà tang lễ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để người nhà lo hậu sự. Sáng nay, nhiều người lui tới nhà riêng chia buồn cùng gia đình. Liên quan tới vụ việc nghệ sĩ ưu tú bị anh vợ đâm tử vong trong đêm, ông Phan Văn Dũng - Trưởng phòng hành chính tổng hợp, tổ chức Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam cho biết, anh V.M.D là nghệ sĩ ưu tú của Nhà hát Nhạc vũ kịch vừa qua đời, tại đơn vị, anh D. giữ chức vụ Phó đoàn trưởng Đoàn ca kịch Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam. Nghệ sĩ V.M.D - ca sĩ solist của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam; là giảng viên cộng tác Khoa Thanh nhạc – Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Giảng viên cộng tác Khoa Thanh nhạc – Đại học VHNT Quân đội; Phó đoàn trưởng đoàn ca kịch nhà hát Nhạc vũ Kịch Việt Nam. NSƯT Trần Ly Ly, Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam cho biết, anh V.M.D đã công tác tại Nhà hát đến nay hơn 20 năm. Anh là giọng Nam trung (Bariton), một trong những giọng ca Opera số 1 của Việt Nam hiện nay. NSƯT Trần Ly Ly cho biết thêm: “Phải nói rằng anh Dũng là một trụ cột về Opera tại Việt Nam. Anh là người hiền lành đức độ, tuyệt vời. Anh luôn trang nhã lịch thiệp với mọi người. Hôm qua vẫn đang còn họp nội bộ tại cơ quan sau đó đi ăn uống với nhau. Trong cuộc họp chúng tôi chia sẻ nhiều dự định trong tương lai, xây dựng việc tập huấn nghiệp vụ. Bên cạnh đó còn vở diễn Opera lớn diễn ra ngoài tháng 6 tới đây rất cần bàn tay của anh nhưng anh không còn nữa, quá xót xa và là tổn thất lớn cho Nhà hát chúng tôi”. Trao đổi với PV, chị H. (công tác tại Nhà hát vũ kịch Việt Nam) cho hay, NSƯT V.M.D vào làm việc tại Nhà hát vũ kịch Việt Nam từ năm 2006, cho tới nay đã được 14 năm. Nam nghệ sĩ xấu số vừa mới nhận danh hiệu NSƯT vào tháng 8/2019. Quá trình làm việc, không chỉ riêng chị H. mà các đồng nghiệp đều đánh giá NSƯT V.M.D. là người nhiệt tình, hòa đồng, hay giúp đỡ mọi người. Chị H. còn cho biết thêm: “Làm nghệ sĩ thì rất nghèo, đồng lương chẳng được bao nhiêu, nhưng anh D. rất hay đi làm từ thiện. Ngoài công việc tại nhà hát, anh D. còn nhận đi dạy thêm bên ngoài để có thêm thu nhập. Trong cơ quan, anh ấy luôn tử tế với mọi người, đến phút cuối đời anh ý vẫn là người tử tế”. Trước đó, tối 18/2, tại ngõ 609 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội, Dương Quang Bình (SN 1977, trú ngõ 609 Bạch Đằng) có biểu hiện “ngáo đá” đã tự đốt xe máy, dùng dao đâm chết em rể là NSƯT V.M. D. Sau đó, đối tượng này phá mái tôn đột nhập vào nhà nạn nhân để đe dọa 6 người trong gia đình em gái, trong đó có 3 cháu nhỏ. Nhận tin báo, cảnh sát 113 Công an quận Hoàn Kiếm đã cử lực lượng xuống hiện trường tiếp cận, khống chế Dương Quang Bình để đưa về trụ sở công an tiếp tục điều tra, làm rõ. Được biết, Bình là đối tượng nghiện đã nhiều năm. Hiện vụ việc nghệ sĩ ưu tú bị anh vợ đâm tử vong trong đêm đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps. Xem thêm video: Tử hình em rể giết chị vợ rồi hiếp dâm. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

